La justicière déchue

C'est un fait divers sur lequel New York et les États-Unis sont incapables de tirer un trait.

En avril 1989, dans une métropole gangrénée par la violence, le crack et les tensions raciales, cinq adolescents - quatre Afro-Américains et un Latino -, âgés de 14 à 16 ans, sont arrêtés et accusés d'avoir sauvagement battu et violé une joggeuse blanche. La victime, une banquière d'affaires âgée de 28 ans, est laissée pour morte dans un buisson de Central Park au cours d'une soirée où des dizaines de jeunes ont intimidé ou bousculé des promeneurs, des cyclistes et des joggeurs. Elle sort d'un coma au bout de 12 jours, et n'a aucun souvenir de l'agression.

Les cinq adolescents seront jugés coupables sur la seule foi d'aveux obtenus sans la présence d'avocats et retirés peu après. Aucune preuve physique ne les relie au crime, pas même un seul brin d'ADN. Ils seront condamnés en 1990 à des peines d'emprisonnement allant de 6 à 13 ans.

Or, en mai 2002, un détenu, Matias Reyes, avoue être le coupable du viol de Trisha Meili, la joggeuse. Son ADN correspond à celui retrouvé sur la victime.

En décembre de la même année, le bureau du procureur de Manhattan disculpe les cinq adolescents et publie un rapport accablant pour les responsables de l'enquête.

En 2014, la Ville de New York verse des dédommagements totalisant 41 millions de dollars aux « cinq de Central Park », sans toutefois reconnaître ses torts.

Ce fait divers a inspiré des livres et un documentaire, The Central Park Five, réalisé par Ken Burns et diffusé en 2013. Mais aucun de ces récits factuels n'aura suscité les émotions et provoqué les conséquences de When They See Us, la nouvelle minisérie de Netflix signée par la réalisatrice et documentariste Ava DuVernay, qui a dramatisé l'histoire en s'inspirant de « faits réels ».

Émotions et conséquences qui ont contribué la semaine dernière à la déchéance d'une justicière devenue romancière à succès et au rappel du rôle joué dans cette affaire par un promoteur immobilier devenu président des États-Unis.