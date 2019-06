Washington coupe dans les centres pour enfants migrants

Quand des journalistes ont visité en février un centre pour migrants mineurs en Floride, les autorités leur ont montré les salles de classe, terrains de soccer et divers ateliers, pour bien faire savoir que les enfants étaient bien traités. Tout cela est maintenant fini.

Les mineurs traversant la frontière sans adulte de leur famille sont placés dans des centres de l'Office de relocalisation des réfugiés, qui dépend du département de la Santé et des services sociaux.

« On ne veut pas faire ces coupures mais la loi nous y oblige tant que le Congrès ne nous accorde pas des fonds supplémentaires », a expliqué à l'AFP Mark Weber, porte-parole du département américain de la Santé.

Les 13 200 enfants et adolescents migrants sont touchés, la plupart originaires d'Amérique centrale, placés dans les 168 centres pour mineurs aux États-Unis.

Pour cause de restrictions budgétaires, l'administration de Donald Trump a mis fin cette semaine à ces programmes considérés comme non vitaux, ou sans conséquence sur l'intégrité physique des enfants.

Une femme salue et crie des mots d'encouragement aux enfants logés au centre pour mineurs d'Homestead, le 7 juin.

Vendredi, plusieurs militants ont manifesté devant un centre de la petite ville d'Homestead, au sud de Miami, saluant les enfants à travers les grilles et brandissant des signes en forme de coeur, dans l'espoir de leur apporter du réconfort.

De l'autre côté de ces barrières se trouvent 2300 adolescents entre 13 et 17 ans, a expliqué le département de la Santé à l'AFP.

S'ils atteignent leur majorité derrière ces murs, ils seront transférés à la police migratoire, l'ICE.

« Derrière moi se trouvent quelques-uns des gamins incarcérés dans le plus grand centre de détention pour enfants du pays », a dénoncé Debby Wehking, une ancienne directrice d'école de 68 ans.

Programmes scolaires

« Nous avons une crise humanitaire à la frontière due à un système d'immigration qui ne fonctionne plus et qui met l'Office de relocalisation des réfugiés et son programme pour mineurs non-accompagnés à rude épreuve », a expliqué à l'AFP Evelyn Stauffer, également porte-parole du ministère.

En février, les médias, dont l'AFP, ont vu à Homestead un ensemble de tentes blanches, climatisées, et d'immeubles en dur dans lesquels les dortoirs - séparés en fonction des sexes - ont été aménagés.