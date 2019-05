Une vidéo manipulée de Nancy Pelosi devient virale

Selon une analyse des journalistes de l'AFP, cette vidéo dans laquelle Nancy Pelosi semble s'exprimer avec difficulté a été ralentie à environ 75 % de sa vitesse normale, ce qui lui donne une élocution pâteuse.

Une version de cette vidéo manipulée publiée sur Facebook par le site conservateur Politics WatchDog a été vue plus de 2,3 millions de fois et circulait aussi largement sur YouTube et Twitter. Dans leurs commentaires, des internautes décrivaient Mme Pelosi comme « ivre », suggéraient qu'elle avait pris des médicaments ou avait eu un AVC.

La vidéo ralentie de Nancy Pelosi, souvent considérée comme la bête noire des républicains, a été notamment partagée sur Twitter par l'avocat du président, Rudy Giuliani, qui a ensuite supprimé son tweet.

Elle a été publiée au moment où une guerre ouverte oppose la responsable démocrate à Donald Trump, qui l'a qualifiée de « Nancy la folle » et l'accuse d'avoir « perdu la tête ».

Mme Pelosi a quant à elle mis en doute l'équilibre mental du président américain en exhortant sa famille à « intervenir » pour « le bien du pays ». Dans un tweet jeudi, elle a aussi repris avec ironie la formule de « génie extrêmement stable » utilisée par Donald Trump pour se décrire lui-même.

Le site Politics WatchDog a publié la vidéo avec la légende suivante : « La présidente de la Chambre Nancy Pelosi sur le départ du président Trump de la réunion sur un plan d'infrastructures : "C'était très, très, très bizarre" ».

Les images ont visiblement été tirées d'une intervention de Mme Pelosi lors d'une conférence à Washington mardi. Lors de cet événement, elle a de nouveau accusé Donald Trump de « faire entrave à la justice » et d'être « engagé dans une opération de dissimulation » en refusant de coopérer aux enquêtes parlementaires lancées par les démocrates. Elle a aussi qualifié les actes du président américain de potentiellement « passibles de destitution », selon la vidéo originale publiée en ligne par la chaîne C-SPAN.

Selon le Washington Post, qui a révélé la manipulation, le ton de la voix de Nancy Pelosi a aussi été modifié pour dissimuler le fait que la vidéo était ralentie.

« Afin probablement de corriger le fait que ce changement de vitesse rendrait sa voix plus grave, la vidéo semble aussi avoir été modifiée pour changer son ton, afin de ressembler davantage à celui qu'elle a naturellement », selon le quotidien.

Donald Trump a tweeté jeudi une autre vidéo de Nancy Pelosi, sur Fox News, qui semble avoir été éditée pour mettre en avant des passages dans lesquels elle bégaie et fait des erreurs de prononciation sur certains mots.