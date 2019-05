Les démocrates repoussent la perspective d'une destitution de Trump

«Nous pouvons révéler les faits aux Américains à travers nos enquêtes, et cela peut nous amener vers un moment où une destitution serait inévitable, ou non. Mais nous n'en sommes pas là», a déclaré Mme Pelosi au lendemain d'un échange acrimonieux avec le président républicain.

«Et j'estime qu'une destitution serait assurément source de grandes divisions pour notre pays».

La bataille entre les démocrates et Donald Trump a viré à la guerre ouverte mercredi lorsque le président, visiblement outré, a annoncé qu'il ne collaborerait plus avec eux sur de grands projets comme un plan d'infrastructures tant qu'ils ne mettraient pas fin à leurs «enquêtes bidon» le visant.

Le président réagissait à une déclaration de Nancy Pelosi, selon laquelle M. Trump était «engagé dans une opération de dissimulation» pour empêcher les démocrates de suivre les pistes laissées par l'épais rapport issu de l'enquête russe, notamment sur les soupçons d'entrave à la justice.

Depuis, Donald Trump a lancé plusieurs rafales de tweets, accusant les démocrates de le «harceler» et d'être le «parti qui ne fait rien».

«Il a peur d'être accusé de mener une opération de dissimulation», a réagi Nancy Pelosi en conférence de presse.

La Maison-Blanche a opposé plusieurs refus de coopérer aux enquêtes parlementaires lancées par les démocrates, qui disposent de vastes pouvoirs d'investigation grâce à leur majorité à la Chambre.

Face à ces refus, le débat sur une possible procédure de destitution contre Donald Trump a pris une nouvelle intensité cette semaine, au Congrès comme chez les candidats démocrates à la présidentielle de 2020. Mais les voix en sa faveur restent minoritaires à la chambre basse.

Politicienne aguerrie âgée de 78 ans, Nancy Pelosi craint qu'une telle procédure ne leur nuise dans les urnes en assourdissant leur message de campagne sur les questions qui préoccupent vraiment les électeurs, lassés des guerres politiques à Washington.

D'autant qu'avec un Sénat dominé par les républicains, cette procédure est, en l'état, vouée à l'échec.

Les démocrates «ne font rien»