Keith Raniere: gourou ou sociopathe ?

PHOTO RUTH FREMSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Assis entre ses deux avocats, Keith Raniere ne projette pas l'image d'un sociopathe. Cheveux courts et rasé de près, l'homme de 58 ans porte chaque jour un pull bleu ou noir sur une chemise blanche, uniforme qui lui donne les allures d'un enseignant d'école secondaire. Ses lunettes à monture d'écaille complètent son look studieux.

« Au début de chaque réunion, nous prenions une photo de nous dénudées pour Keith », a dit la femme de 42 ans d'une voix douce. « Ce devait être un nu intégral de face, et nos marques devaient être visibles. Nous devions avoir un air uniforme et heureux. »

Toute de noir vêtue, Lauren Salzman a décrit les réunions de cette société secrète créée en parallèle avec l'entreprise de croissance personnelle NXIVM (prononcer Nexium), que sa mère, Nancy, a cofondée avec Raniere et qui a servi plus de 16 000 personnes en 20 ans.

Car le gourou continue d'avoir des supporteurs. On retrouve notamment parmi ceux-ci Mark Elliott, qui prétend être venu à bout du syndrome de la Tourette grâce aux « thérapies » de NXIVM. Il a raconté son expérience dans le documentaire My Tourette's, financé par Clare Bronfman.

Le procès de Keith Raniere pourrait durer six semaines. Il se déroule devant le juge Nicholas Garaufis, qui a reçu la réponse à l'accusation de Vito Rizutto en 2007. Pour entrer dans sa salle d'audience, les membres du public et des médias doivent passer dans un deuxième détecteur de métal, après celui du rez-de-chaussée.

« J'ai été la première à quitter NXIVM, dit-elle. J'étais celle que l'organisation traitait de sociopathe. C'était faux. Je n'étais pas sociopathe, Keith l'était. C'est donc valorisant pour moi d'être dans la salle d'audience. Car, peu importe à quel point j'ai aimé Keith et Nancy, ils ont menti sciemment, ils se sont rendus coupables de fraude et de corruption pour torturer des gens comme moi. Pour la première fois, je me sens en sécurité. »

« Il y avait un fort désir de rencontrer des gens dans la sphère politique », a ajouté Mark Vicente, en précisant que Clare Bronfman et Nancy Salzman, présidente de NXIVM, avaient également courtisé le président du Sénat de l'État de New York, Joe Bruno.

« Clare Bronfman a approché d'autres personnes et dit qu'elle voulait faire un don électoral, mais qu'elle ne pouvait pas le faire au-delà d'un certain montant. J'ai signé un chèque. Elle m'a remboursé », a raconté le documentariste Mark Vicente, qui a côtoyé l'héritière au sein du conseil d'administration de NXIVM, l'entreprise de croissance personnelle fondée par Keith Raniere.

À la même époque, selon le témoignage de Stephen Herbits, confident d'Edgar Bronfman, Clare Bronfman et sa soeur Sara lui ont demandé d'exercer des pressions auprès des procureurs du comté d'Albany, de l'État de New York et de l'État du New Jersey pour qu'ils intentent des poursuites criminelles contre plusieurs ennemis de NXIVM.

« J'ai pensé que cette demande était déplacée et, franchement, ridicule », a témoigné jeudi Herbits, avocat qui a travaillé pendant 20 ans pour Seagram et a été secrétaire général du Congrès juif mondial, dont Edgar Bronfman a été le président.

Plus de 100 millions de dollars dépensés pour Raniere ?

Clare et Sara Bronfman sont soupçonnées d'avoir dépensé plus de 100 millions de dollars pour soutenir les mauvais investissements de Keith Raniere dans le marché des matières premières, éponger ses dettes personnelles et payer les avocats qui ont piloté une multitude de poursuites contre les ennemis présumés de l'organisation.

Elles ont aussi fait appel à Canaprobe, petite agence de détectives privés de Mascouche, qui a récolté quantité de renseignements confidentiels sur des juges, des élus et des journalistes new-yorkais. Ces renseignements ont été découverts dans une boîte lors d'une perquisition du FBI au domicile de la présidente de NXIVM, Nancy Salzman, près d'Albany, en mars 2018.

Selon le témoignage livré jeudi par Charles Fontinelli, enquêteur de la police de l'État de New York, la boîte contenait des dossiers concernant notamment l'ancien procureur général de New York Eliot Spitzer, le sénateur de New York Chuck Schumer, l'éditeur du Times-Union d'Albany George Hearst et le mentor politique de Donald Trump, Roger Stone.

Ces documents ont été admis en preuve jeudi, à la veille du témoignage de Lauren Salzman, la fille de Nancy Salman, qui a recruté un certain nombre de femmes au sein de la société secrète créée en parallèle de l'entreprise NXIVM.

Comme Clare Bronfman, les Salzman ont plaidé coupable à des chefs d'accusation liés à leur rôle auprès de Keith Raniere. Deux autres disciples du gourou - l'actrice Allison Mack et la comptable de NXIVM Kathy Russel - ont également plaidé coupable et exprimé des regrets.