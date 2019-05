Joe Biden défend sa position de tête aux primaires

A huit mois du début des primaires démocrates pour la Maison-Blanche, l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, a directement attaqué samedi Donald Trump, « diviseur en chef » comparé aux pires « tyrans et dictateurs ».

« Le pays en a marre des divisions, marre des batailles, marre des comportements puérils », a lancé Joe Biden, 76 ans, lors de son premier grand meeting de campagne à Philadelphie, où la Constitution américaine a été rédigée et où il a installé son QG de campagne.

La stratégie de Joe Biden, largement en tête des sondages pour l'instant, est de consolider son soutien parmi les démocrates modérés et ceux dont la priorité est d'empêcher Donald Trump d'être réélu en novembre 2020.

Enumérant sans détails les priorités du climat, de la santé ou de l'énergie, il a asséné : « La chose la plus importante pour accomplir cela est de battre Donald Trump ».

Il a ensuite répété : « Battre Trump. Battre Trump. Battre Trump ».

Joe Biden s'est approprié le bilan de Barack Obama, qu'il accompagna huit ans à la Maison-Blanche, au cours d'un discours d'une demi-heure parsemé d'attaques contre l'occupant actuel du bureau Ovale.

Il a décrit la « menace » contre la démocratie représentée par Donald Trump en raison de ses attaques contre la justice, le Congrès et la presse.

« Les tyrans et les dictateurs du monde entier utilisent le même langage pour étouffer l'opposition », a dit Joe Biden.

Six mille supporteurs, selon la sécurité de l'événement, étaient venus écouter le candidat, qui pour l'instant est largement en tête des sondages parmi une grosse vingtaine de candidats.

Son coeur d'électorat est les ouvriers et les centristes. L'aile gauche du parti se fragmente quant à elle entre de nombreux candidats dont Elizabeth Warren et Bernie Sanders, ce dernier ayant chuté dans les sondages après l'entrée de Joe Biden dans la course, le 25 avril.

« Joe-Dodo »