Donald Trump veut privilégier l'immigration au «mérite»

Donald Trump a présenté jeudi une vaste réforme du système d'immigration légale aux États-Unis, destinée à sélectionner les étrangers sur la base de leur «mérite» et non plus en raison de leurs liens familiaux, dont l'adoption au Congrès s'annonce délicate.

Le milliardaire républicain, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale un marqueur de sa présidence, a par ailleurs dénoncé des «demandes d'asile fantaisistes» et assuré qu'il allait mettre en place un mécanisme de sélection plus rapide des requêtes.

«Notre plan va transformer le système américain de l'immigration en fierté pour la nation et sera admiré du monde entier», a assuré le président américain, en dénonçant un système «dysfonctionnel» qui «discrimine les génies» et «les esprits brillants».

Les grandes lignes de la réforme, concoctée par son gendre et conseiller Jared Kushner, avaient été dévoilées jeudi matin dans la presse, et les démocrates n'ont pas attendu le discours du président pour la dénoncer.

Plus de 100 000 migrants ont été interpellés après avoir traversé illégalement la frontière américaine depuis le Mexique en mars et en avril.

Pas question pour autant de renoncer aux mesures répressives à la frontière, au coeur du message présidentiel.

Le projet de réformes vise aussi, selon le président, à «sécuriser totalement la frontière sud» des États-Unis, qu'il estime poreuse au «trafic de drogues» et aux «criminels».

Pour les bloquer, il a réaffirmé son souhait d'ériger un mur entre le Mexique et les États-Unis.

Le refus des démocrates de financer cette construction l'a poussé à déclarer une «urgence» à la frontière, ce qui lui permet de puiser dans les budgets militaires. «On devrait avoir près de 400 miles (650 kilomètres) de construits d'ici à la fin de l'année prochaine», a-t-il assuré.

Selon les chiffres officiels, plus de 100 000 migrants ont été interpellés après avoir traversé illégalement la frontière depuis le Mexique en mars et en avril.

Ces flux, importants, ont déjà été enregistrés dans le passé, mais ils comptent aujourd'hui beaucoup plus de familles et de mineurs non accompagnés, fuyant la violence et la misère du Guatemala, Honduras et Salvador.