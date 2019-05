Chelsea Manning sort de prison

Le 8 mars, Chelsea Manning avait été incarcérée pour outrage à la justice après avoir refusé de témoigner devant un grand jury chargé d'enquêter sur WikiLeaks et son fondateur, à qui elle avait transmis en 2010 une masse de documents confidentiels.

Sa libération est intervenue à l'expiration des 62 jours de détention que lui avait infligés le grand jury, a expliqué son groupe de soutien, The Sparrow Project. « Malheureusement, avant même sa sortie, Chelsea a reçu une nouvelle citation à comparaître. Ce qui signifie qu'elle doit se présenter devant un autre grand jury le jeudi 16 mai », a indiqué The Sparrow Project, citant l'équipe de défense de Mme Manning.

« Chelsea va continuer de refuser de répondre aux questions », ce qui pourrait lui valoir de retourner derrière les barreaux, a ajouté le groupe de soutien.

Outils-clés de la justice américaine, les grands jurys, collectifs de citoyens tirés au sort, sont chargés d'enquêter dans la plus grande confidentialité dans le cadre des affaires pénales fédérales les plus sérieuses.

Le 11 avril, Julian Assange a été arrêté à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il était réfugié depuis sept ans, suite à une demande d'extradition des États-Unis. Dans la foulée, le ministère américain de la Justice a révélé que l'Australien de 47 ans avait été inculpé un an plus tôt par le grand jury devant lequel Chelsea Manning a refusé de témoigner.

Chelsea Manning avait été condamnée en 2013 à 35 ans de prison par une cour martiale pour la fuite d'environ 750 000 câbles diplomatiques et informations militaires, qui avait plongé les États-Unis dans l'embarras.

Sa peine avait été commuée par le président Barack Obama et elle avait été libérée en mai 2017 après sept ans de prison, durant lesquels elle avait entamé sa transition vers le sexe féminin. Chelsea Manning, née garçon sous le prénom de Bradley, est aussi devenue une icône des personnes transgenres.