Denver décriminalise l'usage des champignons hallucinogènes

Les partisans de cette mesure avaient d'autant plus de mal à en croire leurs yeux que les derniers chiffres provisoires publiés dans la nuit laissaient penser qu'elle serait rejetée par une courte majorité.

Au total, plus de 176 000 électeurs se sont exprimés sur cette « initiative 301 » qui vise à ce que l'arrestation pour possession et consommation de champignons à psilocybine-pour les personnes de plus de 21 ans et à titre personnel-devienne « la moindre des priorités des forces de l'ordre dans la ville et le comté de Denver ».