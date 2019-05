Robert Mueller «ne devrait pas témoigner» au Congrès, dit Trump

Le président Donald Trump s'est dit dimanche opposé à une audition par une commission du Congrès du procureur spécial Robert Mueller, qui a dirigé l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, et qui pourrait avoir lieu le 15 mai.

« Après avoir dépensé plus de 35 millions de dollars en deux ans, interrogé 500 personnes, en se servant de 18 démocrates en colère et qui détestent Trump et de 49 agents du FBI - tout ça culminant dans un rapport de 400 pages ne montrant PAS DE COLLUSION - pourquoi les démocrates au Congrès ont maintenant besoin de Robert Mueller », s'est-il interrogé sur Twitter, affirmant que le procureur spécial « ne devrait pas témoigner ».