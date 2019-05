Le couple Buttigieg secoue déjà les États-Unis

Un baiser sur scène, une couverture de magazine en duo et le récit d'un premier rendez-vous « à l'ancienne », le candidat à la Maison-Blanche Pete Buttigieg et son époux Chasten font déjà souffler, en ce tout début de campagne inédite, un profond vent de changement sur les États-Unis.

« Cela aurait été inimaginable il y a encore cinq ans », confie à l'AFP Annise Parker, première maire lesbienne d'une grande ville américaine, Houston, et désormais à la tête de l'organisation Victory Fund qui promeut l'élection de candidats LGBTQ.

Le mariage gai n'est légal à travers les États-Unis que depuis juin 2015.

Moins de quatre ans plus tard, devant les supporteurs venus assister en avril au lancement de sa campagne, Pete Buttigieg, ex-militaire polyglotte de 37 ans, maire ultra-diplômé de South Bend (Indiana) et premier candidat gai ayant une chance de remporter la primaire présidentielle d'un grand parti, a eu quelques mots de remerciements pour son époux : « À Chasten, mon amour, pour m'avoir donné la force de faire cela et une base assez solide pour être moi-même ».

Leur baiser sur scène ce jour-là a fait le tour du monde.