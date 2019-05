Démission de la mairesse de Baltimore, visée par une enquête

Souffrant d'une pneumonie, elle s'était mise en congé maladie le 1 er avril, tout en résistant aux appels à sa démission qui se faisaient de plus en plus pressants.

M me Pugh, une démocrate afro-américaine, est depuis près de deux mois au centre d'un scandale sur l'achat par des entreprises de la région, pour des centaines de milliers de dollars, d'une série de livres pour enfants qu'elle a écrits et publiés.

«Baltimore mérite un maire qui peut faire avancer la ville», a-t-elle ajouté. Elle a souhaité bonne chance au président du conseil municipal, Bernard Young, qui assurait jusqu'ici l'intérim et qui devient le 51e maire de la ville.

Plusieurs enquêtes pénales ont été ouvertes et le FBI a perquisitionné la semaine dernière son domicile et la mairie de la métropole du Maryland.

Catherine Pugh, 69 ans, avait été élue en 1996 à la tête de cette vile portuaire minée par la pauvreté et la corruption, devenue l'une des plus violentes du pays avec plus de 300 homicides par an depuis 2015.

Cette année-là, la ville avait connu des émeutes après la mort d'un jeune Noir, Freddie Gray, consécutive à son arrestation par la police.

Les forces de l'ordre locales ont été secouées en 2018 par un scandale de pratiques illégales chez les agents chargés de lutter contre les gangs.