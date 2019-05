Un ex-agent de la CIA plaide coupable d'espionnage au profit de la Chine

Selon un communiqué du département, Jerry Chun Shing Lee, 54 ans, a plaidé coupable devant un tribunal de l'État de Virginie de « conspiration » en vue de fournir à la Chine « des informations de défense nationale ».

Cet ancien militaire naturalisé américain avait rejoint en 1994 la Central Intelligence Agency (CIA), avant de la quitter en 2007 pour s'installer à Hong Kong.

Des agents du renseignement chinois l'ont approché trois ans plus tard pour lui proposer de l'argent et de « prendre soin de lui à vie en échange de sa collaboration », indique la justice américaine.

Selon un mandat d'arrêt rendu public après son arrestation en janvier 2018, des agents du FBI, la police fédérale américaine, ont découvert en 2012 dans un bagage de M. Lee des carnets comportant des noms, des contacts et d'autres indications sur des employés et des informateurs de la CIA, comme les adresses d'abris clandestins.

Mais il n'a été arrêté que six ans plus tard, sans que les autorités ne précisent pourquoi il avait fallu autant de temps avant que l'ancien agent du renseignement américain puisse être inculpé.

« En aidant délibérément un gouvernement étranger, M. Lee a gravement mis en danger la sécurité de notre pays, ainsi que celle de personnes innocentes, à savoir ses anciens collègues du renseignement », a dit John Brown, directeur adjoint du FBI pour le contre-espionnage.

Cette affaire pourrait être liée à l'effondrement spectaculaire du réseau de la CIA en Chine il y a huit ans.

Le New York Times avait rapporté en 2017 que les Chinois avaient, entre 2010 et 2012, tué « au moins une dizaine » de sources de la CIA en Chine et emprisonné au moins six autres.

Jerry Chun Shing Lee, dont la peine doit être prononcée le 23 août, risque la réclusion à perpétuité.

Un ancien agent du renseignement militaire américain, Ron Rockwell Hansen, a également plaidé coupable en mars d'espionnage au profit de Pékin.

« Aucun pays ne pose une menace plus grande et plus grave en termes de collecte de renseignements que la Chine », a déclaré la semaine dernière le directeur du FBI Christopher Wray.