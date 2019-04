Biden lance sa campagne en Pennsylvanie, Trump ironise

Des supporteurs enthousiastes attendaient lundi depuis plusieurs heures l'ancien vice-président américain Joe Biden, l'un des favoris démocrates dans la course à la Maison-Blanche, pour assister à son premier acte public de campagne: une rencontre avec des travailleurs et des syndicalistes.

Joe Biden a choisi pour cet événement la Pennsylvanie, l'État de la côte Est qui l'a vu naître il y a 76 ans... et qui a été remporté par Donald Trump en 2016. Il s'exprimera à Pittsburgh, berceau de l'industrie sidérurgique américaine aujourd'hui en partie reconverti dans la haute technologie.

Avant même le début de son discours, Donald Trump a ironisé, dans une série de tweets, sur la campagne de l'ex-numéro deux de Barack Obama. Preuve sans doute que l'ancien sénateur, comme lui septuagénaire, l'inquiète plus qu'il ne veut l'admettre.

«Joe Biden l'endormi organise son premier meeting dans le merveilleux État de Pennsylvanie. Il ne sait visiblement pas qu'elle connaît l'une des meilleures années de son histoire sur le plan économique avec un taux de chômage au plus bas et une industrie sidérurgique florissante (alors qu'elle était morte)», a-t-il tweeté.

Homme populaire aux origines modestes, Joe Biden se targue d'avoir gardé le contact avec la base ouvrière du parti démocrate et de pouvoir rivaliser avec le milliardaire républicain dans les régions industrielles où règne un fort sentiment de déclassement social.

À l'invitation de militants syndicaux, il s'exprimera lundi après-midi sur le thème de la reconstruction de la classe moyenne.

Joe Biden se lance ainsi pour la troisième fois dans la course à la Maison-Blanche après deux échecs aux primaires.

Dans un parti démocrate qui penche de plus en plus à gauche, il pense pouvoir incarner victorieusement une ligne centrale et modérée.

«L'homme de la situation»