Les mirages de Bill de Blasio

NEW YORK - Le maire de New York Bill de Blasio y est allé d'au moins une exagération lundi dernier, Jour de la Terre, en annonçant un plan vert qui a réjoui François Legault et Hydro-Québec.

« Nous allons interdire les gratte-ciel de verre et d'acier, qui sont incroyablement énergivores », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à l'émission matinale de MSNBC, Morning Joe, dont l'auditoire est national.

« Ils n'ont plus de place dans notre ville ou sur la Terre », a-t-il ajouté plus tard lors d'une conférence de presse tenue sur la rive de Queens, avec le profil de Manhattan en toile de fond.

Le Green New Deal de Bill de Blasio, qui vise à faire de New York une ville neutre en carbone d'ici 2050, ne prévoit aucune interdiction aussi draconienne. Les gratte-ciel de verre et d'acier pourront continuer à être construits s'ils répondent à des critères énergétiques stricts.

Pourquoi cette exagération ? Bill de Blasio est peut-être en proie à certains mirages, dont son élection à la présidence des États-Unis en 2020.

Lors de son interview à MSNBC, le maire de New York a indiqué qu'il annoncerait « bientôt » sa décision concernant une éventuelle candidature à la Maison-Blanche. En attendant, le démocrate de 57 ans donne l'impression d'être déjà en campagne. Quand il n'est pas en visite dans les États qui tiendront les premiers caucus et primaires de 2020 - Iowa, New Hampshire, Caroline du Sud et Nevada -, il dévoile de grands projets sur la santé et les changements climatiques, entre autres, qui pourraient selon lui être adoptés à l'échelle nationale.

Cela ne veut pas dire que son intention de négocier un contrat avec Hydro-Québec pour alimenter en électricité les installations de la Ville est un mirage. Mais Bill de Blasio n'est pas le seul politicien ambitieux à New York. Figurent parmi ceux-ci un certain Andrew Cuomo, gouverneur de l'État, qui ne s'est pas encore prononcé sur l'opportunité de conclure une telle entente qui nécessiterait la construction d'une ligne de haute tension - la Champlain Hudson Power Express -, sous terre et sous l'eau, sur une distance de plus de 500 kilomètres en territoire américain.

Or, Andrew Cuomo, tout démocrate soit-il, s'est souvent plu à contrecarrer les projets de Bill de Blasio. Et il pourrait récidiver dans ce cas-ci pour au moins deux raisons.

Primo, le gouverneur de New York a lui-même présenté au début de l'année un Green New Deal. Son plan engage son État à atteindre 100 % d'énergie propre d'ici 2040, soit cinq ans plus tôt que l'objectif adopté par Hawaii et la Californie. Son programme comprend des cibles ambitieuses en matière d'énergie éolienne en mer, d'énergie solaire, de stockage d'énergie, de réduction des émissions et d'efficacité énergétique. Mais il ne prévoit pas d'importation d'hydroélectricité canadienne comme celui de Bill de Blasio.