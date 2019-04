Le spectre de l'antisémitisme refait surface aux États-Unis

« Nous condamnons avec force les maux de l'antisémitisme et de la haine, qui doivent être vaincus », a souligné samedi soir Donald Trump lors d'une réunion publique à Green Bay (Wisconsin), quelques heures à peine après qu'un homme de 19 ans se revendiquant comme antisémite et islamophobe, a tué une femme et fait trois blessés, dont un rabbin, en attaquant à l'arme automatique une synagogue de Poway, près de San Diego.

« Nous ferons la lumière sur beaucoup de choses qui se produisent dans ce pays », a-t-il promis, sans plus de précisions.

Sa proche conseillère Kellyanne Conway a tenté dimanche de dissiper l'impression que M. Trump se trouve sur la défensive sur le sujet de l'antisémitisme et du suprématisme blanc. « Le président a qualifié cela de crime motivé par la haine avant » les responsables californiens, a-t-elle affirmé sur CNN.

Cette fusillade, au dernier jour des festivités de la Pâque juive, est intervenue six mois exactement après celle qui avait coûté la vie à 11 personnes le 27 octobre dans la synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Elle suit aussi les attentats suicides de Pâques, qui ont frappé dimanche dernier au Sri Lanka des églises de la minorité chrétienne et des hôtels de luxe, faisant 253 morts, ainsi que le carnage commis le 15 mars contre des mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, par un suprémaciste blanc australien qui a tué 50 fidèles musulmans au moment de la prière.

L'attaque contre la synagogue de Poway a été condamnée dans le monde entier, notamment par le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, qui a appelé la communauté internationale à « intensifier la lutte contre l'antisémitisme ».

Discours clivant

L'Anti-Defamation League, organisation combattant l'antisémitisme, a dénombré un bond de 57 % des incidents antisémites aux États-Unis en 2017, la hausse la plus brutale depuis les années 70.

Sans citer Donald Trump, son président a souligné dans un communiqué que les discours clivants avaient des conséquences.

« Créer des divisions entre les gens à cause de la façon dont ils prient, à cause de leur apparence ou de leurs croyances, c'est donner de l'oxygène aux extrémistes », a déclaré Jonathan Greenblatt. « Les groupes religieux de toutes sortes doivent s'épauler et rejeter non seulement la violence, mais les discours destructeurs qui les dressent les uns contre les autres, partout et tout le temps ».

Signe de la généralisation de ce genre de discours, le très progressiste New York Times s'est excusé samedi pour avoir publié jeudi une caricature à forts relents antisémites représentant le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et son homologue américain Donald Trump.

Le dessin, publié jeudi dans l'édition internationale, montre M. Nétanyahou en chien-guide portant un collier avec une étoile de David et menant un M. Trump aveugle et coiffé d'une kippa.

Dans un tweet dimanche, le vice-président américain Mike Pence a condamné « l'antisémitisme sous TOUTES ses formes, y compris les caricatures politiques du New York Times ».

La jeune élue musulmane Ilhan Omar, menacée de mort depuis que Donald Trump a tweeté un montage vidéo donnant l'impression qu'elle minimisait les attentats du 11-Septembre, a été l'une des premières à réagir à l'attaque de Poway.

« La réponse, c'est l'amour. Le moyen, c'est l'amour, et, oui, moins d'armes à feu », a-t-elle tweeté samedi soir.