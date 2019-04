Rougeole: Trump appelle les parents à vacciner leurs enfants

«Il faut qu'ils se fassent vacciner, c'est très important», a déclaré M. Trump, répondant brièvement à la question d'un journaliste dans les jardins de la Maison-Blanche.

L'ampleur de l'épidémie aux États-Unis (695 malades depuis le 1er janvier) reste bien inférieure à celle que connaissent l'Ukraine (25 000 cas), Madagascar (46 000 cas) et d'autres pays plus pauvres.

Mais elle affole les autorités sanitaires américaines, car elle illustre la vulnérabilité de certaines poches de la population au sein desquelles de nombreux parents n'ont pas vacciné leurs enfants, par choix ou par laxisme, profitant de lois autorisant des exemptions pour motifs religieux, personnels ou «philosophiques».

Aux États-Unis, plus de 91% des enfants de moins de trois ans ont reçu la première des deux doses du vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons.

Mais dans certains quartiers, certaines écoles, la méfiance anti-vaccins et d'autres facteurs locaux font plonger ce taux, et c'est là que le virus hautement contagieux s'est propagé depuis l'an dernier : la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, celle du Rockland County, près de New York, une communauté juive près de Detroit, ou encore une communauté russophone du nord-ouest du pays, dans l'État de Washington.

L'urgence sanitaire a été déclarée par les autorités locales dans plusieurs villes. À New York, le maire a rendu la vaccination obligatoire dans les quartiers épicentres de l'épidémie.