Joe Biden annoncera sa candidature jeudi

M. Biden, âgé de 76 ans, est déjà considéré comme le favori de la course à l'investiture démocrate pour tenter de l'emporter sur le président Donald Trump l'an prochain.

Ce politicien de carrière, qui a passé les cinq dernières décennies à Washington mais n'a jamais perdu le contact avec ses origines ouvrières, rencontrera des syndicalistes à Pittsburgh lundi dans le cadre d'une tournée de lancement de sa campagne, a déclaré une personne au courant de ses projets.

La course à l'investiture démocrate compte déjà 20 candidats, dont six femmes, cinq personnes issues des minorités visibles et un membre de la communauté LGBTQ. Joe Biden deviendrait le politicien le plus expérimenté de la course et le deuxième plus âgé, après Bernie Sanders, qui a 77 ans.

M. Biden, qui s'est déjà présenté deux fois à la présidence sans grand succès, devrait se tourner rapidement vers les syndicats. Sa popularité auprès de la classe ouvrière blanche du Midwest est considérée comme un atout face à Donald Trump. Les observateurs se demandent toutefois s'il aura la faveur des électeurs plus progressistes qui ont tendance à avoir une influence démesurée dans les primaires démocrates.

Joe Biden a été le vice-président de Barack Obama pendant deux mandats, après avoir été sénateur du Delaware pendant près de 40 ans.