Un ancien Marine se lance dans la course à la Maison-Blanche

L'élu démocrate et ancien Marine Seth Moulton, 40 ans, a annoncé lundi se lancer dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020, rejoignant la longue liste des candidats déjà déclarés.

« Je suis candidat, car nous devons battre Donald Trump, et je veux que nous battions Donald Trump, car j'aime ce pays », déclare-t-il dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Représentant du Massachusetts, État de la côte est américaine, depuis 2015, il est le 19e candidat à la primaire démocrate, et l'un des visages les moins connus.

Prônant l'émergence d'une nouvelle génération de leaders, il s'était toutefois retrouvé sur le devant de la scène après les élections de mi-mandat en novembre. Il avait critiqué, avec une vingtaine d'autres frondeurs, la candidature de Nancy Pelosi pour présider la Chambre des représentants - un poste qu'elle avait déjà occupé entre 2007 et 2010 - avant de finalement soutenir sa nomination.

Dans sa vidéo, qui fait intervenir ses parents ainsi que sa femme et sa soeur, Seth Moulton met en avant son passé de militaire ayant fait la guerre en Irak, tout en se prononçant pour davantage limiter l'accès aux armes à feu.

Il évoque la nécessité pour les États-Unis de se défendre contre les cyberattaques, défendant la construction d'un « mur » virtuel pour empêcher les tentatives d'hameçonnage, notamment russes.

Diplômé d'Harvard, Seth Moulton mentionne également le changement climatique, mettant en avant l'opportunité pour l'économie que représentent selon lui « les emplois verts ».

Deux autres anciens militaires se sont également lancés dans l'arène : la représentante d'Hawaii Tulsi Gabbard et un élu de l'Indiana Pete Buttigieg, 37 ans, devenu un phénomène de ce début de campagne.

Selon les sondages, le sénateur indépendant Bernie Sanders fait la course en tête face à M. Trump, suivi par la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, celle de Californie Kamala Harris, le Texan Beto O'Rourke, ou encore le sénateur et ancien maire de Newark, dans le New Jersey, Cory Booker.

Mais tous sont devancés par l'ancien vice-président Joe Biden, alors même que celui-ci ne s'est pas encore lancé officiellement dans la campagne. Il devrait annoncer sa candidature cette semaine, selon plusieurs médias américains.