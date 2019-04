Les démocrates jurent de poursuivre la bataille contre Trump

Triomphant, Donald Trump a proclamé la fin d'une « chasse aux sorcières » après la publication des conclusions du dossier russe. Pas si vite, ont rétorqué les démocrates, en promettant de continuer à enquêter sur le président républicain à la conduite « malhonnête » et « immorale » selon eux.

« Pour les enragés et les démocrates de la gauche radicale, c'est Game Over », avait tonné jeudi le milliardaire dans un message imitant, sur Twitter, la célébrissime série Game of Thrones.

Après 22 mois d'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, le procureur spécial Robert Mueller a conclu qu'il n'y avait pas eu entente entre l'équipe du républicain Donald Trump et Moscou.

Mais si M. Trump a crié victoire, ces conclusions ne l'ont toutefois pas blanchi des soupçons d'entrave à la justice.

Un point que les démocrates se sont empressés de saisir.

« Donald Trump a passé toute sa présidence à mener une campagne incessante d'obstruction, d'intimidation et d'abus de pouvoir », a lancé le président du parti démocrate, Tom Perez.