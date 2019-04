Rapport Mueller: le procureur général Bill Barr sous pression

Selon un résumé de M. Barr, le rapport du procureur spécial Robert Mueller, rédigé après une enquête de 22 mois, conclut qu'il n'existe pas d'éléments prouvant une entente entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou pour influencer les résultats de la présidentielle de 2016.

Mais le rapport ne livre pas de conclusion définitive sur l'autre question centrale de l'enquête, celle d'une potentielle entrave à la justice de la part de Donald Trump, et Bill Barr a cité M. Mueller disant : « si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus ».

« Nous exigeons [...] le rapport entier, non expurgé, afin de voir ce qu'il contient », a déclaré dimanche Jerry Nadler, le président démocrate de la Commission judiciaire de la Chambre des représentants.

Car des informations de presse, citant des membres anonymes de l'équipe de Robert Mueller, affirment que M. Barr a ignoré les résumés préparés par l'équipe du procureur spécial, préférant publier son propre texte le 24 mars.

Ces enquêteurs auraient exprimé leur frustration, estimant que le court document ne rendait pas compte « de façon adéquate » de leur enquête.

Le président s'en est pris dimanche dans un tweet à ces « fuites illégales ». Et le secrétaire général de la Maison-Blanche par intérim, Mick Mulvaney, a dénoncé un « spectacle politique » donné par les démocrates.

« Vous pensez bien que si nous donnons aux démocrates les 400 pages non expurgées, ce ne sera pas la fin [...]. Il ne s'agit pas pour eux d'obtenir la vérité, d'avoir les faits », a-t-il lancé sur Fox.

M. Barr dit qu'il ne publiera pas les principales informations, issues d'un grand jury, que M. Mueller a compilées et que les démocrates soupçonnent d'être accablantes pour le président.

Mardi, les membres du Congrès tiendront peut-être leur première occasion de questionner M. Barr en public sur le rapport Mueller, quand il se présentera devant une commission de la chambre basse pour parler du budget de son département.