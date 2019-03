Rapport Mueller: une «disculpation complète et totale», dit Trump

(NEW YORK) Bouffée d'oxygène, hier, pour Donald Trump, qui s'est dit « totalement disculpé » par le rapport d'enquête de Robert Mueller, dont les conclusions ont été dévoilées par le ministre de la Justice William Barr. Le procureur spécial n'a pas réussi à démontrer de collusion avec la Russie, mais n'a pas non plus lavé le président des allégations d'entrave à la justice. Un aspect sur lequel les démocrates promettent d'enquêter.

La chasse aux sorcières dont s'est plaint Donald Trump pendant près de deux ans s'est soldée par une « disculpation complète et totale ». Tels sont les mots que le président a utilisés, hier, en commentant les conclusions du rapport d'enquête de Robert Mueller rendues publiques par le procureur général des États-Unis, William Barr.

« Il n'y a pas eu de collusion avec la Russie. Il n'y a pas eu d'entrave, pas la moindre », a déclaré Donald Trump avant de rentrer à Washington à l'issue d'un week-end en Floride. « Et c'est une disculpation complète et totale. »

La victoire de Donald Trump sur la question de la « collusion » est indéniable. Elle devrait l'aider à répondre aux attaques des démocrates à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 et peut-être même à éviter une procédure de destitution. Mais les conclusions de William Barr sur la question de l'entrave à la justice sont beaucoup plus ambiguës et controversées que ne l'a laissé entendre le président.

Et les démocrates du Congrès n'ont pas tardé à promettre d'enquêter sur cet aspect.

« Le président a tort. Ce rapport ne constitue pas une prétendue totale et complète disculpation », a déclaré Jerrold Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, en réclamant la publication du rapport Mueller au complet.

Les conclusions de William Barr intervenaient moins de 48 heures après la remise très attendue du rapport du procureur spécial Robert Mueller, chargé d'enquêter sur l'affaire russe il y a près de deux ans.

Dans une lettre adressée au Congrès, William Barr a d'abord indiqué que Robert Mueller avait conclu à l'absence d'éléments prouvant un complot ou une coordination entre l'équipe de campagne de Donald Trump et le gouvernement russe.

« Les investigations du procureur spécial n'ont pas déterminé que l'équipe de campagne de Trump ou qui que ce soit associé à celle-ci se soit entendu ou ait collaboré avec la Russie pour influencer l'élection présidentielle américaine de 2016. »

Entrave à la justice

William Barr a cependant ajouté que Robert Mueller n'avait pas tiré de conclusion définitive sur une éventuelle entrave à la justice de la part de Donald Trump. Citant le document confidentiel que le procureur spécial lui a remis vendredi, il écrit : « Si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne le disculpe pas non plus. »

Néanmoins, en tenant compte des éléments présentés dans le rapport de Robert Mueller, William Barr a lui-même conclu que le président n'avait pas commis de délits relatifs à l'entrave à la justice. Il a précisé qu'il était arrivé à cette conclusion de concert avec le procureur général adjoint Rod Rosenstein.

Les démocrates ont vite dénoncé cette décision, mettant en cause l'indépendance de William Barr. Ce dernier a été nommé par Donald Trump au poste de procureur général après le licenciement de Jeff Sessions, qui avait soulevé la colère du président en se récusant de l'enquête russe.

Jerrold Nadler a indiqué qu'il convoquerait prochainement le procureur général à témoigner devant la commission judiciaire de la Chambre.

« Le procureur spécial Mueller a travaillé pendant 22 mois pour déterminer dans quelle mesure le président avait entravé la justice. Le procureur général Barr a pris deux jours pour dire au peuple américain que, même si le président n'est pas disculpé, il n'y aura aucune action prise par le département de la Justice. »

Cette controverse pourrait permettre aux démocrates de la Chambre de justifier la poursuite de leur enquête sur l'affaire russe. Enquête qui s'ajoute à celles qu'ils mènent sur plusieurs autres aspects de la présidence et des affaires de Donald Trump.

Mais les républicains ont invité Jerrold Nadler à repenser son approche à la lumière des conclusions du rapport Mueller présentées par William Barr.

« J'espère qu'il reconnaîtra que ce qui peut représenter une matière politique pour les démocrates peut ne pas être bon pour notre pays », a déclaré le représentant de Géorgie Doug Collins, numéro un des républicains au sein de la commission judiciaire de la Chambre.

Autres enquêtes

Une chose est certaine : la conclusion de l'enquête de Robert Mueller ne mettra pas fin aux autres enquêtes menées à l'extérieur du Congrès. À New York, la justice fédérale et locale s'intéresse notamment aux affaires de l'organisation Trump, de la fondation Trump et du comité chargé d'organiser la cérémonie d'investiture du président.

À cela s'ajoute l'enquête toujours en cours sur le versement d'argent pour acheter le silence de deux femmes avant l'élection présidentielle de 2016, stratagème auquel le président est soupçonné d'avoir participé en violation des lois sur le financement électoral.

Mais la journée d'hier change la donne à Washington. Donald Trump pourra désormais dire et redire qu'il avait raison de répéter : « Pas de collusion. »

« Il est honteux que le pays ait eu à vivre ça, et franchement, il est honteux que votre président ait eu à vivre ça », a-t-il dit en réclamant une enquête sur les démocrates.