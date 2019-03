Sondage: les Américains assez confiants envers Robert Mueller

En général, environ six Américains sur dix ont au moins une certaine confiance dans l'équité de l'enquête - parmi eux, 33% disent être très confiants, selon un nouveau sondage mené par l'Associated Press et le NORC Center for Public Affairs Research. En revanche, 37% des répondants ne sont pas très confiants ou n'ont pas du tout confiance en l'impartialité du rapport.

Le sondage démontre également que la plupart des Américains ont certaines inquiétudes sur la possibilité que l'équipe de campagne du président Trump ait eu des liens inappropriés avec la Russie. Moins de la moitié des répondants pensent que le président a commis un acte illégal relativement à ses liens avec la Russie.

Le sondage a été effectué auprès de 1063 adultes entre le 14 et le 18 mars à partir d'un panel du NORC Center, qui est conçu pour être représentatif de la population. La marge d'erreur est de plus ou moins 4,1 points de pourcentage.

L'enquête a été menée au moment où le département de la Justice s'apprête à recevoir les résultats de l'enquête de Robert Mueller, qui porte sur une possible collusion entre l'équipe de Donald Trump et la Russie et sur une possible entrave à la justice de la part du président Trump lui-même. Bien que le rapport du procureur spécial soit confidentiel, le procureur général William Barr a déclaré qu'il souhaitait en publier de grandes parties, en tout respect de la loi.

Mercredi, le président Donald Trump a qualifié l'enquête de «ridicule», mais il a appelé à la publication du rapport pour que les Américains puissent le consulter.

Hausse de popularité de Trump

Le taux d'approbation du président est en légère hausse dans ce nouveau sondage. Alors qu'il était à 34% en janvier, il a grimpé à 40% dans ce dernier coup de sonde. Le sondage de janvier avait toutefois été effectué pendant la fermeture partielle du gouvernement, qui avait affecté la popularité du président.

Mais contrairement aux anciens présidents, la perception du président par les Américains demeure plutôt stable, oscillant entre 35 et 45% à travers le temps.

Le nouveau sondage fait état de profondes divisions partisanes : 80% des républicains approuvaient le travail du président, contre seulement 8% pour les démocrates.

Quant à l'enquête Mueller, 55% des républicains disaient avoir peu ou pas confiance en son impartialité. Chez les démocrates, la plupart d'entre eux - soit 80% - avaient au moins une certaine confiance envers le processus.