Beto O'Rourke lance sa campagne présidentielle au pas de course dans l'Iowa

SÉBASTIEN DUVAL

Agence France-Presse

North Liberty

La foulée légère, le buste droit, Beto O'Rourke a lancé sa campagne présidentielle au pas de course dans l'Iowa en courant samedi un 5 km. De quoi conforter son image de jeune quadra dynamique et accentuer le contraste avec ses concurrents démocrates plus âgés.