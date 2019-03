Frais d'avocats: Michael Cohen porte plainte contre la Trump Organization

Agence France-Presse New York

Dans la plainte, enregistrée auprès de la Cour suprême de l'État de New York, Michael Cohen affirme que le paiement de ses frais de défense était prévu par un accord passé avec la Trump Organization, holding de Donald Trump, et qu'il y aurait donc rupture de contrat.

Inculpé l'an dernier pour fraude bancaire et fiscale et violation des lois électorales, puis condamné en décembre après avoir plaidé coupable, Michael Cohen affirme dans le document que la Trump Organization lui a initialement payé ses frais d'avocats, depuis les premières enquêtes du Congrès, à l'été 2017, et jusqu'en mai 2018.

Mais après cette date, alors que les informations commençaient à circuler sur une collaboration de Michael Cohen avec les enquêteurs, la Trump Organization n'a plus couvert les frais de justice de l'ancien homme de confiance du milliardaire.

Fin janvier 2019, les honoraires d'avocats non remboursés s'élevaient à 1,9 million de dollars, selon la plainte.

Michael Cohen, qui a travaillé dix ans pour Donald Trump et la Trump Organization, a reconnu avoir menti au Congrès sur les projets de tour Trump à Moscou - au coeur de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une éventuelle collusion avec la Russie de la campagne Trump de 2016 - et avoir payé deux maîtresses présumées de M. Trump en échange de leur silence sur leur liaison.

Lors de plusieurs auditions récentes au Congrès, pour lesquelles il était accompagné de son avocat Lanny Davis, il a dit et répété avoir fait tout cela uniquement pour protéger Donald Trump.