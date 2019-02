Joe Biden dit que sa famille l'encourage à se porter candidat en 2020

Associated Press New York

« Il y a un consensus », a déclaré M. Biden à une foule enthousiaste lors d'une apparition à l'Université du Delaware. « Les personnes les plus importantes de ma vie veulent que je me présente. »

Il n'a pas dit explicitement qu'il serait dans la course. En fait, le politicien âgé de 76 ans a reconnu qu'il n'était peut-être pas assez populaire pour remporter l'investiture démocrate pour 2020. Pourtant, environ 10 mois avant les premiers votes des primaires, M. Biden a envoyé un message clair aux rivaux potentiels et aux électeurs selon lequel le champ démocrate déjà bien rempli est loin d'être défini.

S'il se présentait, il deviendrait instantanément un candidat de tête, l'option la plus connue des électeurs aux primaires et peut-être la personne la plus respectée par les responsables électoraux et les donateurs, qui entretiennent souvent une relation de plusieurs décennies avec le leader démocrate de longue date.

Les rivaux potentiels de M. Biden n'avaient pas grand-chose à dire publiquement sur ses derniers commentaires concernant son éventuelle participation à la course, mais en privé, leurs camps ont concédé qu'il serait une force politique capable de brouiller les cartes.

M. Biden pourrait éroder la popularité du sénateur du Vermont Bernie Sanders auprès des électeurs de la classe ouvrière du Midwest, ainsi que celles de la sénatrice californienne Kamala Harris du côté des électeurs afro-américains de la Caroline du Sud et du milliardaire de New York Michael Bloomberg au centre de l'échiquier politique.