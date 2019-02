Michael Cohen témoignera trois fois cette semaine

Les sénateurs se méfient toutefois de Cohen, qui doit purger une peine de prison pour avoir menti au comité en 2017, et ils sont désireux d'entendre ce que l'ancien bras droit de M. Trump a à dire maintenant qu'il a largué son patron de longue date. Les sénateurs membres du comité devraient assister à la rencontre de mardi avec Cohen, ce qui déroge à la pratique habituelle du comité, selon laquelle les entretiens avec des témoins sont menés uniquement par du personnel.

Le président du comité sénatorial du renseignement, Richard Burr, a expliqué à l'Associated Press que les sénateurs demanderaient au personnel de poser des questions, mais qu'ils resteraient dans la salle pour observer. Il a ajouté qu'aucun sujet ne serait interdit et que Cohen « devrait s'attendre à recevoir n'importe quelle question de n'importe où ».

M. Burr a déclaré que les membres du comité en savent maintenant beaucoup plus que lorsqu'ils ont interviewé Cohen, qui a ensuite plaidé coupable d'avoir menti aux comités du Renseignement du Sénat et de la Chambre sur l'abandon d'une proposition commerciale de M. Trump à Moscou en janvier 2016. Depuis, Cohen a reconnu que le projet s'est poursuivi pendant plusieurs mois après cette date.

M. Burr a laissé entendre que le comité prendra des mesures pour s'assurer que Cohen dit la vérité.

La sénatrice démocrate Dianne Feinstein de la Californie, une autre membre du comité, a annoncé qu'elle participerait également à l'entrevue. Elle a dit qu'elle voulait voir quel genre de personne était Cohen et « à quel point il répond honnêtement aux questions, comment il répond directement aux questions ».

En tant que proche de M. Trump pendant de nombreuses années, le témoignage de Cohen est l'un des plus attendus depuis que la Chambre et le Sénat ont commencé à enquêter sur les relations de la campagne Trump avec la Russie il y a deux ans. En plus d'avoir menti au Congrès, Cohen a plaidé coupable l'année dernière pour violation de la loi de financement de la campagne pour son implication dans le paiement de deux femmes qui allèguent avoir eu des relations avec M. Trump. Il devrait commencer à purger une peine de trois ans d'emprisonnement en mai.

Les procureurs fédéraux à New York affirment que M. Trump a ordonné à Cohen d'organiser les paiements pour acheter le silence de l'actrice porno Stormy Daniels et de l'ancienne mannequin Playboy Karen McDougal dans la perspective de la campagne 2016. M. Trump nie les allégations.

Cohen ne témoignera pas publiquement avant mercredi, lorsqu'il comparaîtra devant le Comité de surveillance et de réforme de la Chambre. Les membres de ce panel sont censés poser des questions sur les violations du financement de la campagne, les pratiques commerciales de M. Trump, le respect des lois fiscales et « l'exactitude des déclarations publiques du président », selon une note de service du comité.

Jeudi, Cohen retournera à huis clos pour parler au comité du renseignement de la Chambre. Comme pour son entrevue avec le Sénat, il n'y aura pas de questions interdites.

Selon une personne connaissant bien l'affaire, Cohen est prêt à donner un compte rendu intime de ce qu'il prétend être les mensonges, le racisme et la tromperie de M. Trump en tant qu'homme d'affaires, à travers des exemples et des anecdotes spécifiques. Cohen fournira également ce qu'il prétend être la preuve, sous la forme de documents, de la conduite criminelle de M. Trump depuis qu'il est devenu président, selon la personne qui a requis l'anonymat pour discuter de la préparation confidentielle.

La personne a déclaré que Cohen fournira des informations sur les états financiers de M. Trump qui, selon lui, montrent que les actifs dégonflés de M. Trump lui permettent de payer des taxes moins élevées pour ses terrains de golf ; qu'il fournira des détails sur le paiement de Mme Daniels et qu'il affirmera que M. Trump a organisé une opération de camouflage en prétendant que Cohen serait remboursé ; et qu'il prétendra que M. Trump lui a parlé et lui a posé des questions sur le projet Trump Moscou tout au long de 2016.

Selon cette source, Cohen devrait discuter de ce qu'il sait au sujet d'une réunion entre les associés de la campagne Trump et un avocat russe à Trump Tower avant les élections de 2016, une question qui intéresse particulièrement le procureur spécial Robert Mueller et les enquêteurs du Congrès. Autre sujet attendu : le comité d'inauguration de Trump, qui fait également l'objet d'une enquête par les procureurs fédéraux.