Le procureur Mueller demande une peine exemplaire contre Manafort

Le bureau du procureur spécial chargé de l'enquête russe Robert Mueller a accusé l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, de délits répétés et délibérés, réclamant une sentence dissuasive dans un document publié samedi.

Paul Manafort a plaidé coupable de deux chefs d'accusation et doit recevoir une peine le 13 mars. Le mémorandum du bureau de M. Mueller, adressé à la juge responsable de l'affaire, ne réclame pas de peine précise, mais souligne la gravité des délits du prévenu, y compris après sa mise en examen.

« Manafort a commis une série de délits pendant plus d'une décennie, jusqu'à l'automne 2018 », argue le bureau du procureur. « Manafort a choisi de façon répétée et délibérée d'enfreindre la loi », poursuit-il, énumérant fraude fiscale, blanchiment d'argent, obstruction de justice, fraude bancaire, et violation d'une loi sur le lobbyisme.

« Ses actes criminels étaient audacieux » et ont continué alors même qu'il était déjà mis en examen, notamment avec une tentative de subornation de témoins. Il a menti au FBI, au procureur et à la justice, poursuivent les procureurs.

« Le comportement de Manafort après son plaidoyer de culpabilité est pertinent pour sa sentence. Il reflète une persistance à commettre des délits et une absence de remords », poursuit le mémo.

Le document, daté de vendredi, était attendu vendredi soir, mais n'a été rendu public que samedi. Il contient de nombreux passages expurgés.

En conclusion, le procureur spécial appelle la juge à « prendre en compte la gravité de ce comportement » afin que la peine de prison « dissuade Manafort en particulier et tous ceux qui, en général, voudraient commettre des délits similaires ».

Il était censé coopérer avec les enquêteurs, mais il est accusé d'avoir menti ensuite, notamment sur ses contacts en 2016 et 2017 avec Konstantin Kilimnik, un ancien associé lié aux services de renseignement de Moscou.

Ces mensonges devraient vraisemblablement aggraver la peine de 10 ans de prison maximum que son accord de plaider-coupable indiquait initialement.

L'équipe du procureur Robert Mueller, qui enquête sur une éventuelle collusion entre la Russie et la campagne de Donald Trump, avait indiqué la semaine dernière être d'accord avec l'évaluation du département de la Justice selon laquelle M. Manafort devrait être condamné à une peine allant jusqu'à 24 ans de prison.