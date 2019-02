Soupçonné de se la couler douce, Trump assure travailler dur

Selon ces documents, publiés le week-end dernier par Axios, les cinq premières heures de la journée de M. Trump sont généralement placées sous le signe de l'«executive time», une formule vague qui laisse place à de nombreuses interprétations.

Le président a réagi en assurant que ce temps libre doit être perçu comme un signe «positif, pas négatif».

«Quand on utilise la formule Executive Time, généralement je travaille, je ne me repose pas», a tweeté M. Trump. «En fait, probablement je travaille plus que presque tout autre ancien président».

«La réalité est que lorsque j'ai pris mes fonctions de président notre pays était une pagaille», a-t-il poursuivi.

«Une défense appauvrie, des guerres sans fin, une guerre potentielle avec la Corée du Nord, [...] de taxes importantes et beaucoup trop de problèmes de règlements, de frontière, d'immigration, de système de santé et plein d'autres.»

«Je n'ai pas eu d'autre choix que de travailler de très longues heures !», a ajouté le président qui rarement travaille avant 11h, selon son emploi du temps à titre indicatif fourni aux médias par son bureau de presse.