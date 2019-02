Cory Booker se lance dans la course à la présidence

Le démocrate du New Jersey, le deuxième candidat noir à se lancer après la sénatrice californienne Kamala Harris, a offert un message d'unité dans une époque marquée par une division politique acerbe.

M. Booker - l'ancien maire de Newark, la plus grande ville du New Jersey - a remporté une élection spéciale au Sénat en 2013 pour remplacer le démocrate Frank Lautenberg. Il a ensuite remporté un mandat sénatorial complet en 2014. Il pourra briguer à la fois un deuxième mandat au Sénat et la présidence, grâce à une loi que le gouverneur du New Jersey a signée en novembre.

L'arrivée de M. Booker ne fait qu'encombrer encore davantage une primaire démocrate qui l'était déjà considérablement. Il devient le quatrième sénateur à se lancer, après Mme Harris, Elizabeth Warren du Massachusetts et Kirsten Gillibrand de New York. Mais ses intentions étaient claires depuis plusieurs mois, puisqu'il a visité des États comme l'Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud qui seront parmi les premiers à voter, afin d'y tisser des liens.

Le parcours de l'homme de 49 ans jusqu'à la présidence pourrait toutefois être ardu. Cinq autres sénateurs démocrates pourraient bientôt se lancer, créant ainsi une cacophonie à travers laquelle attirer l'attention des électeurs. Plusieurs de ses rivaux sont aussi mieux connus que lui, un avantage important lors d'une course à laquelle pourrait bientôt participer l'ancien vice-président Joe Biden.

M. Booker jouit toutefois d'une biographie personnelle convaincante qui pourrait l'aider à faire passer son message de rassemblement des Américains autour de ce qu'il a décrit comme un « objectif commun ». Le père de M. Booker a grandi dans une communauté à faible revenu de la Caroline du Nord et le sénateur a rappelé la lutte que sa famille a menée plus tard pour s'installer dans la banlieue du New Jersey, dans un contexte de discrimination à l'égard des Noirs qui voulaient acheter des maisons.

Le sénateur a apporté un style sincère et passionné au Sénat, mêlant parfois sa spiritualité personnelle à des propositions de politique qui mettent l'accent sur la justice sociale. M. Booker a joué un rôle clé dans le projet de loi bipartite sur la réforme de la justice pénale que le président Trump avait soutenu l'année dernière, par exemple.

Né dans la capitale nationale, mais élevé dans le New Jersey, M. Booker s'est fait un nom en tant que maire de Newark en pelletant personnellement la neige des résidents. Il lui reste 4,1 millions US dans les coffres de sa campagne électorale qui pourraient également être utilisés pour aider sa campagne présidentielle.