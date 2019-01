Une vague de froid polaire envahit le nord des États-Unis

Plusieurs millions d'habitants du nord des États-Unis affrontaient mardi une vague de froid historique avec des chutes de neige et des températures polaires de -50 degrés qui provoquaient des perturbations dans le trafic aérien et dans les administrations.

NOVA SAFO , CYRIL JULIEN Agence France-Presse Chicago et Washington

Plus de 60 millions de personnes sont concernées par cette alerte au grand froid lancée dès lundi dans plusieurs États du midwest, du Dakota du Nord à l'Ohio, qui pourraient enregistrer les températures les plus basses depuis vingt ans, selon la chaîne Weather Channel.

Sur Twitter, la chaîne a invité les internautes à publier des images de la vague de froid, baptisée Jayden, accompagnées du mon-clic «#Onsaitquilfaitfroidquand».

Le vent glacial descendu du cercle arctique devrait atteindre la côte Est du pays plus tard dans la semaine.

À l'aéroport de Minneapolis/Saint Paul le mercure a atteint 0 degré Fahrenheit (-32 degrés Celsius) mardi à 0h25 locale, selon les services météorologiques (NWS) qui s'attendaient à des températures négatives en Fahrenheit jusqu'à vendredi matin dans les «villes jumelles».

Le président Donald Trump, qui remet en cause l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique, a mis en garde la population sur Twitter dès lundi soir.

«Dans la belle région du midwest, les températures ressenties atteignent -60 degrés, le plus froid jamais enregistré», a-t-il écrit, ajoutant ironiquement : «Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique mondial ? S'il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi !».

«Les tempêtes hivernales ne prouvent pas que le réchauffement climatique n'arrive pas», a répliqué sur Twitter l'Agence océanique et atmosphérique (NOAA), notamment chargée du service météorologique, avec à l'appui un dessin montrant que l'augmentation de la température des océans était justement responsable de ces épisodes de froid.

Les villes de Des Moines, dans l'Iowa, Chicago et Milwaukee devraient également subir des températures pouvant tomber à -20 degrés Fahrenheit (-29 Celsius).

Pour Chicago, ce serait la première fois depuis janvier 1994 selon les statistiques de la chaîne météo. À l'aéroport O'Hare de la métropole, surnommée la «ville des vents», il a neigé quotidiennement depuis le 17 janvier, soit 13 jours d'affilée, un record depuis l'hiver 1978-1979.

À Minneapolis (Minnesota), les autorités ont ouvert des centres d'hébergement d'urgence dans les bâtiments publics et les bibliothèques, alors que les passagers des bus et des trains pourront rester à l'abri pour se réchauffer.

Neige en Géorgie

La vague de froid sera accompagnée de fortes rafales de vent-jusqu'à -50 degrés Celsius dans le Dakota du Nord entre mardi et jeudi, qui pourraient «provoquer des engelures sur la peau découverte en quelques minutes», selon la chaîne météo.

Le froid, couplé à la neige tombée en abondance, a provoqué dès lundi la fermeture des écoles dans le Wisconsin, le Michigan, l'Indiana, l'Illinois et l'Iowa, alors que les églises et les centres sociaux ont annulé leurs activités péri-scolaires.

Dans le Wisconsin, les tribunaux et la plupart des administrations ont fermé dès lundi.

Plus d'un millier de vols ont déjà été annulés lundi dans les deux aéroports de Chicago, troisième ville des États-Unis et l'une des principales plateformes du pays.

Au Canada, près de 30 cm de neige ont recouvert Toronto depuis le début de la semaine, les déplacements étant difficiles dans la capitale économique du pays, avec des embouteillages en série, plusieurs lignes de bus et de tramways suspendues, et des dizaines de vols retardés ou annulés dans les deux aéroports de la ville.

La tempête a commencé à frapper Montréal mardi avec des vents de plus de 50 km/h, qui pourraient faire chuter le mercure jusqu'à -27 degrés Celsius, selon la météorologie nationale.

Le nord-est des États-Unis se préparait également à subir mardi après-midi les premières chutes de neige. Dans la région de la capitale Washington, les administrations fédérales et les écoles ont fermé en début d'après-midi. Les températures devaient ensuite chuter en début de soirée et des plaques de verglas pourraient se former.

Le mauvais temps devrait également atteindre les collines des Appalaches, en Caroline du Nord. La neige est tombée mardi matin jusqu'en Géorgie, selon des images postées sur le compte Twitter de la chaîne météo.