Le froid extrême aux États-Unis se déplace vers l'Atlantique

Le nord des États-Unis était toujours aux prises jeudi avec une vague de froid historique qui frappe la région depuis plusieurs jours et se dirige lentement vers la côte Est.

Les conditions restaient difficiles pour des dizaines de millions d'habitants du Midwest, où des records de froid ces derniers jours ont fait au moins dix morts.

L'air polaire descendu de l'Arctique a provoqué des coupures d'eau et d'électricité, des perturbations dans les transports et de nombreux accidents de la route.

La plupart des administrations locales, des entreprises et des écoles restaient fermées jeudi. La poste américaine, le US Postal Service, a prolongé la suspension de sa distribution de courrier dans plusieurs États.

Le redoux est toutefois en vue alors que la masse d'air se déplace vers l'Est.

« Les températures vont lentement commencer à remonter à mesure que la masse d'air se réchauffe », a indiqué le service météorologique national (NWS). Mais à cause du vent, elles devaient rester entre -29 et -46 degrés Celsius en ressenti dans certaines parties du Midwest.

Chicago, troisième ville du pays, a connu mercredi le second jour le plus froid de son histoire, entraînant un phénomène de « séisme de gel ».

Selon la télévision locale WGN, plusieurs habitants ont dit avoir entendu des explosions provoquées par de l'eau gelée dans le sol qui se brise sous la pression des pas.

Plus de 1600 vols étaient annulés à Chicago jeudi matin et les employés aéroportuaires avaient pour consigne de limiter leurs sorties à 15 minutes pour éviter les engelures.

La société de chemin de fer Amtrak reprenait lentement ses activités après avoir annulé tous ses trains au départ de Chicago mercredi.

Les autorités ont renouvelé leurs consignes de sécurité, mettant en garde contre les risques d'hypothermie et d'engelures.

« Ce sont des températures dangereuses et elles doivent être considérées comme telles », a assuré mercredi soir le maire de Chicago Rahm Emmanuel.

Plus froid qu'en Sibérie

Parmi les dix victimes du froid figure un étudiant de l'Université de l'Iowa âgé de 18 ans, retrouvé inconscient mercredi matin près d'un bâtiment du campus, alors qu'il faisait -46 degrés dans la ville d'Iowa City, selon la chaîne locale KCCI.

Le Michigan et le Minnesota ont demandé aux habitants de baisser leur chauffage pour économiser les réserves de gaz naturel.

Plus au nord, les services météo du Canada ont émis jeudi un « avertissement de froid extrême » pour Winnipeg avec des températures qui ont chuté jusqu'à -31 °C au petit matin, mais ressenties comme -42 °C avec l'effet du « refroidissement éolien ».

La veille, le mercure avait chuté à -40 °C, soit 20 degrés de moins que la moyenne des températures les plus basses à cette période de l'année.

« Les températures à Winnipeg sont plus froides qu'en Sibérie », a observé la chaîne CTV.

Les transports scolaires ont été suspendus, mais la plupart des écoles, collèges et universités restaient ouvertes. De même, le trafic de l'aéroport n'a pas été perturbé. Nombre d'habitants et d'entreprises doivent toutefois composer avec des tuyaux d'eau gelés.

Le froid polaire a créé des amas de glace qui bloquaient la navigation sur le fleuve Saint-Laurent, voie commerciale stratégique reliant l'océan Atlantique aux provinces canadiennes du Québec et de l'Ontario, et aux villes américaines de Detroit et Chicago.

Une quinzaine de navires commerciaux ont ainsi dû rester à quai à Montréal depuis mercredi et le trafic reprenait lentement jeudi matin après l'intervention de navires brise-glace.

Une partie des célèbres chutes du Niagara, à la frontière américano-canadienne, ont aussi gelé mercredi.

L'air froid, accompagné de chutes de neige, se dirige vers l'Atlantique.

Les services météorologiques de Boston ont émis un bulletin d'alerte pour la métropole et le nord de l'État du Rhode Island jusqu'à jeudi soir. La neige et un vent pouvant souffler jusqu'à 80 km/h vont créer « des conditions de trafic très dangereuses », selon le NWS de Boston.