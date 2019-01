Cinq personnes tuées par balle en Louisiane, le suspect toujours en fuite

Dakora a demeuré brièvement chez ses parents qui lui ont demandé de s'en aller et de ne plus revenir. Il est considéré comme armé et dangereux. Il s'est enfui au volant d'une camionnette grise et argent qu'il a volée.

L'autre tuerie est survenue dans la paroisse voisine de Livingston, à 113 kilomètres à l'ouest de La Nouvelle-Orléans.

Le shérif local, Jason Ard, a confirmé sur la page Facebook que trois personnes avaient été tuées. Les trois victimes sont Billy Ernest (43 ans), Tanner Ernest (17 ans) et Summer Ernest (20 ans.) Selon M. Webre, ces trois victimes connaissaient leur présumé assassin sans faire partie de sa famille.

Allison Hudson, une porte-parole du shérif d'Ascension, a déclaré que les autorités croient que les deux tueries sont liées. Des enquêteurs des deux territoires collaborent à l'enquête.