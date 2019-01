Des milliers de manifestants marchent pour les droits des femmes

Dès le début de la matinée, plusieurs centaines de personnes, dont de très nombreuses femmes, étaient rassemblées aux abords de la Maison-Blanche à Washington où la manifestation a débuté à 10 heures. De nombreuses participantes portaient un bonnet rose, devenu l'emblème du mouvement.

D'autres défilés sont prévus ailleurs dans le pays - New York et Los Angeles notamment - à la veille du second anniversaire de l'investiture du président républicain.

En 2018, les cortèges avaient réuni plus de 500 000 personnes, portés par les mouvements #metoo et Time's Up contre le harcèlement et les violences sexuelles.

Pour marquer ces « deux ans de résistance à la présidence Trump », les organisatrices ont appelé à une « vague » de manifestantes alors qu'un nombre record de femmes (131) ont été élues au Congrès des États-Unis lors des élections parlementaires de novembre.

Le mouvement « a commencé comme une manifestation contre Donald Trump mais désormais c'est plutôt pour la reconnaissance des problèmes rencontrés par les femmes dans le monde », a déclaré à l'AFP Ann-Carolyn, 27 ans, qui manifestait à Washington pour soutenir Planned Parenthood, la principale organisation de planification familiale.