Meurtre d'un policier en Californie: «l'État sanctuaire» blâmé par un shérif

Le shérif du comté de Stanislaus, Adam Christianson, qui a mené l'enquête, a accusé la loi californienne d'avoir empêché les autorités locales de signaler Gustavo Perez Arriaga aux autorités de l'immigration pour une déportation éventuelle, après deux arrestations antérieures pour conduite en état d'ébriété.

M. Perez Arriaga, âgé de 33 ans, avait traversé la frontière en Arizona il y a plusieurs années et occupé divers emplois. Il entretenait certains liens avec des gangs criminels et portait plusieurs noms différents sur de multiples pages Facebook, a déclaré le shérif Christianson.

Cette fusillade survient au beau milieu d'une lutte politique intense au sujet de l'immigration aux États-Unis. Le président Donald Trump et les démocrates au Congrès sont en désaccord profond sur le financement d'un mur frontalier avec le Mexique, ce qui a entraîné une paralysie partielle de l'appareil gouvernemental américain.

Le président Trump avait d'ailleurs publié un message sur Twitter jeudi à propos du meurtre de l'agent Singh, affirmant qu'il était « temps de se montrer sévère pour assurer la sécurité des frontières » Il terminait en lançant : « Construisez le mur ! ».

La loi californienne sur les sanctuaires, qui irrite au plus haut point l'administration Trump, limite la collaboration entre les autorités locales et les agents de l'immigration. Elle prévoit plus de 800 exceptions pour les crimes violents et divers délits, et empêche la police d'interroger les gens sur leur statut en matière de citoyenneté.

Le porte-parole du gouverneur Jerry Brown (démocrate) a déclaré vendredi que si le suspect était un membre connu d'un gang dangereux, la police aurait très bien pu fournir ces informations aux autorités fédérales.