Explosion dans Queens, à New York

Une intense lueur bleue a éclairé le ciel new-yorkais plusieurs minutes jeudi soir, à la suite d'une explosion qui a eu lieu dans le quartier d'Astoria, dans Queens, aux alentours de 21 h.

La police new-yorkaise a affirmé que l'incident a eu lieu dans une centrale de la compagnie Con Edison, l'un des plus grands distributeurs électriques aux États-Unis, dont la principale filiale fournit le courant à plus de 3 millions de clients à New York et Westchester.

Les pompiers de la ville, le Fire Department of the City of New York, ont aussi confirmé être en train d'enquêter sur l'explosion d'un transformateur dans les locaux de la compagnie. L'incident aura causé beaucoup plus de peur et de questionnements que de mal, puisque les autorités ont confirmé qu'il n'y avait aucun blessé à déplorer.

Eric Phillips, porte-parole du maire de New York, Bill de Blasio, a indiqué en fin de soirée qu'il y avait eu plusieurs coupures de courant dans des foyers new-yorkais ainsi qu'à l'aéroport de LaGuardia. Les lignes de trains ont aussi subi des perturbations à la suite des pannes d'électricité.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont publié des images du ciel teinté d'éclairs bleu électrique au-dessus de Queens. On y voit également un épais nuage de fumée. Les mots-clics #bluelight et #queens se sont rapidement hissés parmi les termes les plus gazouillés après l'événement.

- Avec le Washington Post, NBC et CBS