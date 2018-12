Le combat pour le mur de Trump s'envenime

Le bras de fer pour les 5 milliards US dont le président Donald Trump a besoin pour ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique ne cesse de s'envenimer et risque maintenant de paralyser partiellement le gouvernement, une impasse devenue de plus en plus courante à Washington.

Cela n'a pas toujours été le cas. La Chambre et le Sénat avaient l'habitude d'adopter des projets de loi de crédits annuels, que le président promulguait. Mais ces dernières années, la menace de paralysie est devenue tellement routinière qu'on peut se demander si elle est encore en mesure de faire avancer les choses.

Lundi a apporté peu de signes de progrès. Un arrêt partiel du gouvernement qui pourrait survenir vendredi à minuit risque de perturber les activités et de laisser des centaines de milliers d'employés fédéraux en congé ou sans solde pendant la période des fêtes. Les coûts atteindraient probablement plusieurs milliards de dollars.

Le sénateur républicain du Dakota du Sud, John Thune, a prévenu lundi, au terme d'une rencontre avec ses collègues, qu'il « semble qu'il va falloir que ça s'intensifie pendant quelques jours ici avant qu'une solution ne soit trouvée ».

Le président réclame 5 milliards US pour construire un mur le long de la frontière avec le Mexique, mais il ne dispose pas des votes nécessaires au sein du Congrès dirigé par les républicains pour les obtenir. Les démocrates offrent de poursuivre le financement actuel, soit 1,3 milliard US, non pas pour le mur, mais pour des clôtures et d'autres mesures de sécurité à la frontière.

Il est difficile de savoir combien de républicains de la Chambre, à quelques semaines de céder leur majorité aux démocrates, participeraient même à d'éventuels votes en plein milieu de la semaine. Le bureau du président de la Chambre, Paul Ryan, n'avait aucune mise à jour. De nombreux républicains disent que c'est à M. Trump et aux leaders démocrates de conclure un accord.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et M. Trump discutent presque tous les jours, mais le porte-parole du sénateur se fait avare de détails concernant la teneur de leurs conversations.

« Nous devons consentir un investissement substantiel pour l'intégrité de notre frontière, a déclaré M. McConnell. Et nous devons clore le processus d'appropriation de l'année. »

Pendant ce temps, plus de 800 000 fonctionnaires fédéraux vivent dans l'incertitude.

Le différend pourrait toucher neuf des 15 départements du Cabinet et des dizaines d'agences, dont les départements de la Sécurité intérieure, des Transports, de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'État et de la Justice, ainsi que des parcs et forêts nationaux.

Environ la moitié des travailleurs seraient contraints de continuer à travailler sans salaire immédiat. D'autres seraient renvoyés chez eux. Le Congrès approuve souvent leur paye rétroactivement, même si on leur ordonnait de rester chez eux.

De nombreux organismes, y compris le Pentagone et les départements des Anciens Combattants et de la Santé et des Services sociaux, sont déjà financés pour l'année et continueront de fonctionner comme d'habitude, que le Congrès et le président s'entendent d'ici quelques jours ou non.

Le Congrès a déjà approuvé le financement cette année d'environ 75 % du compte discrétionnaire du gouvernement pour l'exercice budgétaire commençant le 1er octobre.

Le service postal américain, qui est occupé à livrer des colis pour la saison des Fêtes, ne serait pas affecté par une fermeture du gouvernement, car il s'agit d'une agence indépendante.

M. Trump a déclaré la semaine dernière qu'il serait « fier » de paralyser le gouvernement pour contraindre le Congrès à lui faire un chèque de 5 milliards US, ce qui lui permettrait de tenir sa promesse électorale de construire un mur frontalier.

Au cours de sa campagne présidentielle de 2016, M. Trump avait promis que le Mexique paierait pour le mur, mais le Mexique a refusé.

Les leaders démocrates Chuck Schumer et Nancy Pelosi, lors d'une réunion à la Maison-Blanche la semaine dernière, ont suggéré de maintenir le financement à son niveau actuel, soir 1,3 milliard US, pour l'amélioration des clôtures. M. Trump n'avait ni accepté ni rejeté l'offre des démocrates, leur disant qu'il allait y jeter un coup d'oeil.

Une option pour les législateurs serait de fournir un financement ponctuel pendant quelques semaines, jusqu'à la convocation du nouveau Congrès le 3 janvier, date à laquelle Mme Pelosi pourrait devenir présidente de la Chambre.