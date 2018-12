Paiements liés à de présumées liaisons: «Rien d'illégal», dit Trump

C'est sa première réaction sur ce volet depuis la publication vendredi par le procureur fédéral de New York de documents judiciaires le mettant pour la première fois directement en cause dans ces versements à Karen McDougal, une playmate du magazine Playboy, et Stormy Daniels, une actrice pornographique.

Répétant une nouvelle fois qu'il n'y avait « PAS EU DE COLLUSION » entre son équipe de campagne et la Russie en amont du scrutin présidentiel, il a tweeté qu'en conséquence « les démocrates prennent désormais une simple transaction privée [et] la qualifient à tort de contribution de campagne ». Il ajoute que la transaction a été « effectuée correctement par un avocat ».

« C'est la responsabilité de l'avocat [qui est engagée, NDLR] s'il y a eu une erreur, pas la mienne », a poursuivi le milliardaire, accusant de nouveau son ancien avocat Michael Cohen de « tout simplement mentir pour alléger sa sentence » et dénonçant une nouvelle fois une « chasse aux sorcières ».