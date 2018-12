Une tempête de neige frappe le sud des États-Unis

Une énorme tempête a déversé de la neige, du grésil et du verglas dans le sud des États-Unis dimanche, rendant les routes impraticables et privant d'électricité des centaines de milliers de personnes.

Les gouverneurs et les dirigeants locaux ont décrété l'état d'urgence en prévision de la tempête, qui devait traverser plusieurs États dans le sud du pays.

Les autorités ont demandé aux gens de faire des provisions et de demeurer à la maison.

Selon le service national de météorologie, la tempête s'est amorcée tard samedi soir et devrait se poursuivre jusqu'à lundi.

Les chutes de neige les plus importantes devraient survenir en Caroline du Nord, où certaines régions montagneuses pourraient recevoir jusqu'à 30 cm ou plus de neige, et en Virginie.

Des pluies abondantes étaient aussi prévues dans d'autres régions du sud des États-Unis, provoquant possiblement des inondations dans les zones côtières.

D'après le site poweroutage.us, plus de 300 000 pannes de courant avaient déjà été signalées dimanche, soit quelque 180 000 en Caroline du Nord, plus de 82 000 en Caroline du Sud et environ 75 000 au Tennessee, en Alabama et au Mississippi.

Plus de 1000 vols ont également été annulés dimanche à l'aéroport international Charlotte-Douglas en Caroline du Nord.