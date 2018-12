James Comey entendu à huis clos par des membres du Congrès

L'audition devant les membres de deux commissions de la Chambre des représentants devait débuter à 10 h et pourrait durer plusieurs heures.

Elle aura pour toile de fond l'enquête sur le dossier russe du procureur spécial Robert Mueller, qui doit justement révéler dans la journée des informations sur des accusés.

L'audition se fait à huis clos, mais son contenu verbatim sera publié 24 heures après, sur demande de James Comey, qui craint des fuites d'« informations sélectives » et que des élus républicains « déforment » ses propos.

« C'est ce que j'ai pu obtenir de plus proche d'une audition publique », avait écrit l'ex-chef du FBI dimanche après être parvenu à cet accord.

Limogé en mai 2017 par Donald Trump, qui était arrivé à la Maison-Blanche en janvier, James Comey est depuis l'une des bêtes noires du président et de ses partisans.

Des élus républicains critiquent vertement sa conduite de la police fédérale, qu'il dirigeait depuis 2013, et accusent certains responsables d'avoir été politisés et partiaux contre M. Trump.

Interrogé sur ce qu'il comptait apprendre de l'audition à laquelle il assistera, un élu républicain, Andy Gibbs, a déclaré jeudi sur Fox News : « Je pense que nous allons apprendre le rôle qu'a eu M. Comey dans la fuite d'informations [...], comment il a manipulé le système pour obtenir un procureur spécial, en utilisant ces fuites ».

« On en apprendra un peu plus sur le personnel qui était impliqué et beaucoup plus, je pense, sur comment il a bouclé l'enquête sur Hillary Clinton », a-t-il ajouté.

James Comey avait aussi été sous le feu des critiques démocrates lorsqu'il avait rouvert, moins de deux semaines avant le scrutin présidentiel de novembre 2016, une enquête sur l'utilisation par Hillary Clinton d'un serveur privé pour ses courriels lorsqu'elle était chef de la diplomatie américaine.

Il avait finalement classé le dossier sans suite avant le vote, mais la candidate démocrate reste amère, affirmant qu'il lui a en partie coûté l'élection.