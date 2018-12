Pour Hanouka, Trump évoque le souvenir des victimes de Pittsburgh

« Melania et moi envoyons nos plus chaleureuses salutations à nos frères et soeurs juifs aux États-Unis, en Israël et dans le monde entier à l'occasion de la fête de Hanouka », écrit le président dans un message.

« Malheureusement, les Juifs aujourd'hui continuent de faire face à de nombreuses formes de violence, de haine et d'intolérance dans le monde », poursuit-il.

« Nous pensons à tous les membres de la congrégation du Tree of Life - Or L'Simcha - qui ont tragiquement perdu la vie à Pittsburgh en octobre », ajoute le dirigeant.

Robert Bowers, un Américain de 46 ans, a commis la pire tuerie antisémite aux États-Unis en abattant 11 personnes dans cette synagogue.

Chaque année sur la pelouse au sud de la Maison-Blanche, une menorah géante (chandelier à neuf branches) est illuminée pendant les huit jours de la fête.