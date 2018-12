Trump dit espérer rencontrer Kim Jong-un en janvier ou février

« Je crois qu'on va le faire [...] en janvier ou février, je pense », a dit M. Trump aux journalistes qui voyageaient avec lui à bord de Air Force One, de retour d'Argentine où il a participé au sommet du G20.

Il a précisé que « trois endroits » étaient envisagés pour cette rencontre. Interrogé s'il était prêt à accueillir Kim Jong-un aux États-Unis, M. Trump a répondu : « À un certain moment, oui ».

Le sommet de Singapour a ouvert la voie à la dénucléarisation de la Corée du Nord.

À cette occasion, MM. Trump et Kim « ont pris un certain nombre d'engagements sur une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée et sur la création d'un avenir plus brillant pour la Corée du Nord », a réaffirmé le 16 novembre un porte-parole du département d'État.

« Nous parlons avec les Nord-Coréens de l'application de tous ces engagements », avait-il déclaré dans un communiqué. « Nous restons confiants que les promesses faites par le président Trump et par le dirigeant Kim seront tenues ».

Le département d'État réagissait à l'annonce quelques heures plus tôt par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA que M. Kim venait de superviser le test d'une nouvelle arme tactique de haute technologie.

Le secrétaire d'État Mike Pompeo aurait du rencontrer un haut dignitaire nord-coréen début novembre, mais la réunion a été abruptement annulée, la Corée du Nord insistant sur un allégement des sanctions américaines à son encontre.

Vendredi, en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, M. Trump s'est entretenu avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in.

Les deux hommes ont « réaffirmé leur engagement de parvenir à une dénucléarisation finale et totalement vérifiée » de la Corée du Nord, a dit la porte-parole du président américain, Sarah Sanders.