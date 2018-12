George H. W. Bush sera présenté en chapelle ardente lundi à Washington

Le président, Donald Trump, a ordonné que son avion présidentiel aille chercher le cercueil au Texas pour le ramener dans la capitale fédérale.

Air Force One doit ramener Donald Trump d'Argentine, où il se trouve pour le sommet du G20, puis « sera préparé et envoyé à Houston pour prendre le cercueil du président Bush et le ramener à Washington », a annoncé lui-même le président samedi.

« Nous enverrons Air Force One. C'est un honneur spécial qu'il mérite amplement », a ajouté M. Trump depuis Buenos Aires.

Une première cérémonie aura lieu lundi à 17 h à l'arrivée de la dépouille de l'ancien président, décédé vendredi à 94 ans à Houston au Texas.

Le grand public pourra se recueillir devant le cercueil du lundi 19 h 30 jusqu'à mercredi 7 h, selon un communiqué commun des quatre plus hauts responsables démocrates et républicains du Congrès.

Le programme complet des cérémonies nationales n'avait toujours pas été divulgué samedi après-midi.

Une cérémonie à la cathédrale nationale de Washington aura lieu, en présence du président, a confirmé la Maison-Blanche.

La dépouille de M. Bush devrait retourner au Texas à l'issue des cérémonies dans la capitale afin d'y être inhumée.