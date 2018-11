L'ex-directeur de campagne de Trump a menti au FBI

«Après avoir signé l'accord de plaider-coupable, Manafort a commis des crimes fédéraux en mentant à la police fédérale (FBI) et au bureau du procureur spécial (Robert Mueller) sur toute une variété de sujets, ce qui constitue une violation de l'accord», expliquent des procureurs, dont M. Mueller, dans ce document communiqué à un tribunal de Washington.

Dans ce même document, les avocats de M. Manafort ont réfuté cette affirmation en assurant que leur client avait «fourni au gouvernement des informations dans l'effort de respecter ses obligations en matière de coopération».

«Il pense avoir donné des informations sincères et n'est pas d'accord avec la caractérisation du gouvernement ni avec la violation de l'accord», ont-ils poursuivi.

L'ancien lobbyiste a accepté en septembre de plaider coupable d'association de malfaiteurs contre les États-Unis et d'obstruction à la justice, et de coopérer avec Robert Mueller dans l'enquête russe notamment sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016.

M. Manafort a reconnu avoir dissimulé aux autorités et au fisc ses activités de consultant en faveur de l'ancien président ukrainien prorusse Viktor Ianoukovitch, puis d'avoir tenté de corrompre des témoins. Des activités frauduleuses antérieures à la campagne.

Dans une procédure distincte ayant donné lieu à un procès en août en Virginie, celui qui a été directeur de campagne du candidat Trump pendant près de six mois a été reconnu coupable de fraude bancaire et fiscale en lien avec ces activités. Il attend le prononcé de sa sentence.

Le rebondissement de lundi intervient le jour même de l'incarcération de George Papadopoulos, un ancien conseiller diplomatique de M. Trump condamné à de la prison ferme début septembre pour avoir menti au FBI dans le cadre de l'enquête de Robert Mueller.