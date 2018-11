Une actrice accuse l'avocat de Stormy Daniels de l'avoir brutalisée

Associated Press Washington

M. Avenatti, qui pourrait briguer la présidence des États-Unis en 2020, est surtout connu pour avoir représenté la vedette de films pornographiques Stormy Daniels, qui prétend avoir eu une aventure avec Donald Trump en 2006.

Mareli Miniutti explique dans une déclaration sous serment que M. Avenatti l'a frappée au visage avec un coussin et l'a insultée. Il l'aurait ensuite tirée hors du lit alors qu'elle ne portait qu'un chandail et des sous-vêtements et lui aurait arraché son téléphone avant qu'elle ne commence à crier à l'aide.

M. Avenatti, qui doit comparaître la semaine prochaine, affirme que les allégations sont « entièrement fausses ».

Mme Miniutti a demandé une ordonnance de non-communication contre M. Avenatti, ce qui lui a été accordé.

Elle prétend avoir subi des égratignures aux côtes et à une jambe, et les documents judiciaires incluent des photos qui semblent montrer des ecchymoses.

Mme Miniutti dit qu'elle a finalement réussi à s'habiller et à partir. Une amie serait venue la cueillir et elle aurait ensuite appelé la police de Los Angeles.

M. Avenatti a été arrêté mercredi dernier, puis remis en liberté moyennant une caution de 50 000 $. Les procureurs n'ont pas encore déposé d'accusations formelles contre lui.