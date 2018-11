Floride: Bill Nelson concède la victoire à Rick Scott

M. Nelson devrait livrer une déclaration sur vidéo plus tard dans la journée.

Cette défaite met un terme à la longue carrière politique de Bill Nelson, qui avait été réélu deux fois après sa première victoire en 2000. Avant cela, il avait été élu six fois à la Chambre des représentants.

Pendant la campagne, Rick Scott avait dépensé plus de 60 millions US à même sa fortune personnelle pour diffuser des publicités visant à dépeindre M. Nelson comme un élu déconnecté et inefficace. Bill Nelson avait contre-attaqué en remettant en doute l'éthique du gouverneur et en le présentant comme le valet du président Donald Trump.