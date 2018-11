Trump justifie l'annulation de son déplacement dans un cimetière américain en France

« Quand l'hélicoptère n'a pas pu voler vers le premier cimetière en France à cause d'une visibilité proche de zéro, j'ai suggéré d'y aller en voiture. Le Secret Service (le service de protection de la Maison-Blanche, NDLR) a dit NON, trop loin de l'aéroport et Paris à l'arrêt », a écrit M. Trump.

L'annulation samedi de sa visite au cimetière américain de Bois Belleau, à une centaine de kilomètres au nord-est de Paris, avait suscité interrogations et critiques.

Le président américain, présent dans la capitale française pour le week-end afin de participer aux commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, n'avait ce jour-là rien d'autre à son programme que le dîner au Musée d'Orsay en compagnie, entre autres, d'Emmanuel Macron, de la chancelière allemande Angela Merkel et du président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Discours le jour suivant au cimetière américain sous une pluie battante. Peu médiatisé - Fake News ! », a tonné le 45e président des États-Unis, toujours sur Twitter.

Dimanche, Donald Trump avait rendu hommage aux « courageux Américains qui ont donné leur dernier souffle » en combattant pendant la Première Guerre mondiale, lors d'une courte cérémonie au cimetière américain de Suresnes, près de Paris.

Ce cimetière est le symbole de l'engagement des États-Unis dans ce conflit. Il accueille les sépultures de 1541 soldats américains tombés au cours de la Première Guerre mondiale et ayant transité par l'Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine).

Pour expliquer l'annulation de la visite samedi, la Maison-Blanche avait mis en avant des contraintes logistiques liées au mauvais temps (M. Trump devait voyager à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One).

Le message du président américain intervient à la suite d'une série de messages assez agressifs sur Twitter à l'encontre de son homologue Emmanuel Macron et de la France. M. Trump a dénoncé une nouvelle fois l'idée du président français de créer une armée européenne, avant de s'en prendre aux pratiques commerciales de son allié sur le vin et de railler la « très faible cote popularité » de M. Macron.