Élections de mi-mandat: un taux de participation très élevé

Alors que des votes doivent encore être comptabilisés, la participation aux premières élections nationales de la présidence Trump est évaluée à environ 113 millions d'Américains, soit 30 millions de plus qu'aux élections de mi-mandat en 2014.

Il s'agit du plus grand nombre de voix brutes pour une élection non présidentielle dans l'histoire des États-Unis, et le taux de participation global le plus élevé des élections de mi-mandat depuis un demi-siècle.

La vague bleue des démocrates était réelle. Mais l'enthousiasme des partisans républicains a également permis au parti du président de contrebalancer la nouvelle majorité démocrate à la Chambre des représentants avec des gains clés au Sénat et dans des postes de gouverneurs.