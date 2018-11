Une fusillade fait 13 morts en Californie, dont le tireur

« Nous ne savons pas s'il y a un lien terroriste ou pas. Rien ne me conduit, moi ou le FBI, à penser qu'il y a un lien terroriste », a expliqué le shérif Geoff Dean. Mais « nous allons regarder cette possibilité », a-t-il ajouté.

L'homme avait fait irruption dans le Borderline Bar and Grill, qui accueillait au moment du drame une soirée étudiante à laquelle « plusieurs centaines » de jeunes devaient prendre part, a déclaré le capitaine Garo Kuredjian, des services du shérif du comté de Ventura.

Le shérif de ce comté de la périphérie de Los Angeles Geoff Dean a indiqué, lors d'une conférence de presse, que 12 personnes avaient été tuées lors de cette fusillade, dont un policier intervenant sur les lieux. Le tireur est également mort, a-t-il ajouté, précisant qu'il ne le comptabilisait pas parmi les victimes.

À 3h00 locales (6h00 à Montréal), le bilan comprenait en outre un nombre indéterminé de blessés, admis dans plusieurs hôpitaux de la région, a-t-il indiqué.

« C'est une scène horrible. Il y a du sang partout », a-t-il confié.

Le shérif n'a pas pu préciser à ce stade si le tireur avait été abattu par les forces de l'ordre ou s'il avait retourné son arme contre lui.

L'identité du tireur et ses motifs restaient également indéterminés mais plusieurs témoins qui se trouvaient dans le Borderline Bar and Grill ont décrit un « homme en manteau noir », « barbu » et tenant une arme de poing de gros calibre.

« Nous ne savons pas s'il y a un lien terroriste ou pas. Rien ne me conduit, moi ou le FBI, à penser qu'il y a un lien terroriste », a expliqué le shérif Geoff Dean. Mais « nous allons regarder cette possibilité », a-t-il ajouté.

Arme semi-automatique

Holden Harrah, un jeune homme de 20 ans, se rend régulièrement dans cet établissement.

« J'ai vu le tireur, il était habillé en noir, avec des lunettes, camouflé. Il a sorti une arme et a commencé à tirer », explique-t-il à l'AFP, détaillant avoir dû « ramper » pour sortir du bar et rejoindre sa voiture.

Le bar organisait tous les mercredis des soirées étudiantes, ouvertes aux jeunes de plus de 18 ans, alors qu'il faut le plus souvent avoir 21 ans-l'âge légal pour boire de l'alcool-pour entrer dans un bar aux États-Unis. Le shérif a estimé que les victimes avaient probablement entre 21 et 26 ans.

Matt Wennerstron, un étudiant de 20 ans, fréquentait régulièrement l'établissement. Il a raconté aux journalistes aux abords du bar que le tireur avait utilisé une arme semi-automatique. « Il tirait autant de balles qu'il pouvait, et quand il rechargeait, les gens essayaient de s'enfuir, et je dois dire que je n'ai pas regardé derrière moi ».

Un témoin non identifié cité par le Los Angeles Times a indiqué qu'un homme était entré dans le bar vers 23h30 locales (2h30 à Montréal) et avait commencé à tirer. L'horaire a été confirmé par la police.

« Il a beaucoup tiré, au moins une trentaine de fois, j'entendais encore des coups de feu alors que tout le monde avait quitté le bar », a ajouté ce témoin cité par le LA Times.

D'autres témoins ont dit que le tireur avait lancé une grenade fumigène.

Selon l'un d'eux, interrogé par la télévision CNN mais visiblement en état de choc, le tireur est entré par la porte principale du bar, tirant sur un vigile, puis sur une jeune femme tenant le guichet d'accueil.

La plupart des témoins cités par les médias américains, en majorité des étudiants des nombreuses universités de cette banlieue résidentielle de Los Angeles, décrivent des scènes de panique après les premiers coups de feu.

« Tout le monde s'est jeté au sol très rapidement. Tout le monde voulait sortir le plus vite possible », a déclaré à l'AFP une jeune femme, qui s'est elle-même enfuie avec une amie par la fenêtre de la cuisine.

Les États-Unis sont régulièrement le théâtre de fusillades visant des lieux publics. La dernière en date avait fait onze morts dans une synagogue de Pittsburgh. Elles relancent à chaque fois le débat sur la possession et la dissémination des armes à feu dans le pays.

Les principales fusillades ces dernières années aux États-Unis

Les États-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades comme celle qui a fait au moins une douzaine de morts mercredi dans un bar-discothèque à Thousand Oaks (Californie). Voici les principales fusillades de ces dernières années :

Las Vegas : 58 morts

Le 1er octobre 2017, Stephen Paddock, 64 ans, ouvre le feu du 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, sur une foule en contrebas qui assistait à un concert de musique country à Las Vegas (Nevada, ouest), faisant 58 morts et près de 500 blessés.

Le groupe État islamique (EI) revendique rapidement la fusillade, la plus meurtrière de l'histoire américaine, mais selon la police américaine aucun élément n'a à ce jour permis de relier Paddock, qui s'est suicidé, à l'organisation djihadiste.

Club gay à Orlando : 49 morts

Le 12 juin 2016, un Américain d'origine afghane, Omar Mateen, tue 49 personnes et en blesse une cinquantaine dans un club gay d'Orlando (Floride, sud-est), perpétrant le pire attentat aux États-Unis depuis ceux du 11 septembre 2001. Après trois heures de négociations, les forces de l'ordre donnent l'assaut, abattant l'assaillant. L'EI, auquel le terroriste avait fait allégeance, revendique la fusillade.

Ecole primaire à Sandy Hook, 26 morts

Le 14 décembre 2012, un jeune homme tue 26 personnes, dont 20 enfants de cours primaire, dans l'école de Sandy Hook à Newtown (Connecticut, nord-est), avant de se suicider.

Église de Sutherland, Texas : 25 morts

Le dimanche 5 novembre 2017, un homme abat 25 personnes dont une femme enceinte et plusieurs enfants dans une église de la petite ville de Sutherland au Texas, en plein culte. Il blesse aussi une vingtaine de paroissiens. La police retrouve son corps dans sa voiture.

Parkland, Floride : 17 morts

Le 14 février 2018, le jour de la Saint-Valentin, un jeune homme de 19 ans, Nikolas Cruz, ouvre le feu dans un lycée de Parkland, dans le sud-est de la Floride, tuant 17 personnes avant d'être arrêté.

San Bernardino : 14 morts

Le 2 décembre 2015, un couple marié d'islamistes radicalisés d'origine pakistanaise ouvre le feu lors d'un déjeuner de Noël à San Bernardino (Californie, ouest), faisant 14 morts et 22 blessés.

Aurora : 12 morts

Le 20 juillet 2012, un jeune homme lourdement armé fait irruption dans un cinéma d'Aurora (Colorado) et ouvre le feu sur le public d'une séance de minuit de « Batman », faisant 12 morts et 70 blessés. L'auteur de la tuerie, James Holmes, est condamné en août 2015 à la prison à perpétuité sans possibilité de libération.

Synagogue de Pittsburgh : 11 morts

Le 27 octobre 2018, onze personnes tombent sous les balles d'un antisémite de 46 ans qui sème la terreur à l'intérieur de la synagogue « Tree of Life » de Pittsburgh en plein office du shabbat.

Robert Bowers a été inculpé de 29 chefs d'accusation, dont certains passibles de la peine de mort.

Lycée de Santa Fe : 10 morts

Un élève de 17 ans tue le 18 mai 2018 deux adultes et huit jeunes dans son lycée à Santa Fe, au Texas. Dimitrios Pagourtzis a depuis été inculpé notamment pour meurtre, un chef d'accusation passible de la peine de mort pour un adulte majeur. Il s'est servi d'un fusil et d'un pistolet détenus légalement par son père, selon les autorités.

Le journal Capital Gazette à Annapolis : 5 morts

Cinq personnes sont tuées par balles le 28 juin 2018 dans la salle de rédaction d'un journal à Annapolis, la capitale de l'État du Maryland. Le suspect, Jarrod Ramos, 38 ans, est inculpé de meurtres avec préméditation. Selon le chef de la police locale, l'homme a pénétré dans la salle de rédaction du Capital Gazette avec l'intention de « tuer autant de personnes que possible ».