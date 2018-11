Le jury au procès d'«El Chapo» a été choisi

Agrandir

El Chapo a plaidé non coupable aux accusations qui pèsent contre lui. Il est notamment accusé d'avoir participé à des dizaines de meurtres, d'avoir utilisé son cartel de drogue pour faire passer plus de 200 tonnes de cocaïne aux États-Unis et d'avoir dirigé cette vaste opération derrière les barreaux.

Photo archives Agence France-Presse